Millor que Rafael Leao i més barat: el nou objectiu del Barça és a la Juventus

El mercat de fitxatges estival comença a escalfar motors i al Camp Nou ja es veuen moviments importants i ambiciosos. Un dels objectius és reforçar la línia atacant de l'equip i la direcció esportiva fa temps que segueix a Rafael Leao. En el passat mercat d'estiu, davant la negativa de Nico Williams, el Barça ja havia pensat en el '10' de l'AC Milan: Joan Laporta va intentar el seu fitxatge, però sense èxit.

La elevada clàusula de Rafael Leao, 100 milions d'euros, va ser missió impossible per a un Barça en plens problemes amb la normativa del fairplay financer. L'extrem portuguès, que destaca per la seva velocitat, tècnica i gran capacitat de desbordament, ha estat un dels desitjos del president Laporta.

No obstant això, Rafael Leao podria ja no ser objectiu prioritari per a la direcció esportiva culé. Deco ha posat el seu focus d'interès en un altre atacant de la Serie A, la nova estrella de la Juventus de Torí. I és que el jove extrem turc de 19 anys, Kenan Yildiz, està sent una de les grans revelacions de la lliga italiana: 6 gols i 5 assistències en 37 partits.

El Barça s'interessa per Kenan Yildiz

Kenan Yildiz és un jugador alemany nascut a Ratisbona, Baviera el 2005, d'origen turc. El jove ha irromput en el futbol europeu amb força i està demostrant per què és un dels grans talents a tenir en compte. Yildiz es va formar en les categories inferiors del Bayern, però a Munic no van veure tot el seu potencial i el van deixar escapar.

Al juliol de 2022, amb 17 anys acabats de complir, va aterrar a Torí, a la Vecchia Signora. Després d'un breu pas pel filial, la Juventus confirmava al novembre de 2023 que Kenan Yildiz passava a formar part del primer equip. El seu rol és de mitjapunta, ambidextre, hàbil i destaca el seu gran xut amb ambdues cames, el que ha cridat l'atenció del Barça.

El Barça descobreix el preu de Kenan Yildiz

Kenan Yildiz té contracte amb la Juventus durant cinc temporades més i la seva clàusula de rescissió està establerta en 80 milions. Una xifra que reflecteix la confiança que la Juve té en el desenvolupament i progressió del jove extrem. En aquest sentit, el Barça haurà de vendre si vol fitxar a Yildiz, que tot i així surt més barat que Rafael Leao.

El Barça segueix els moviments de Kenan Yildiz sabent que si la Juventus no aconsegueix classificar-se per a la Champions podria sortir. Els italians travessen problemes financers i podrien estar oberts a deixar sortir a Yildiz pel seu valor de mercat actual xifrat en uns 40 milions. Sens dubte, una operació bastant més prometedora que la de Rafael Leao, que no sortirà per menys de 100 'kilos'.