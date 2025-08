Ni Betis ni PSG, la gran perla del Barça oblidada per Hansi Flick té un altre equip

Tenia propostes del Betis i del PSG, però, finalment, la gran perla del Barça oblidada per Hansi Flick fitxarà per un altre equip durant aquest mercat de fitxatges d'estiu. Hansi Flick confia molt en els joves de la Masia i prova d'això és que està comptant amb Jofre Torrents i amb 'Dro' Fernández, però no hi ha lloc per a tothom. De fet, una d'aquestes grans perles del Barça ja busca nou equip, ja que sap que no podrà tenir minuts de qualitat sota la tutela de Hansi Flick.

Hansi Flick considera que la Masia i les seves perles són una benedicció, però l'entrenador alemany del Barça sap que no hi ha lloc ni oportunitats per a tots els joves talents. Un d'aquests joves projectes és Jan Virgili, extrem de Vilassar de Mar que va començar la pretemporada amb el primer equip, però que es va quedar fora de la gira per Àsia. Virgili esperava tenir oportunitats amb Flick, però no ha estat així i, per tant, ja busca una sortida en aquest mateix mercat de fitxatges: ni Betis ni PSG, hi ha un altre equip.

A més de Betis i PSG, Jan Virgili també ha tingut ofertes de l'Inter Miami de Leo Messi i d'Aràbia. De fet, segons ha pogut saber 'e-Notícies' en exclusiva, Jan Virgili va rebre una oferta de 10 milions d'euros nets per 3 temporades d'un club d'Aràbia, però va ser rebutjada. "Jan Virgili només vol continuar jugant a Espanya i, en cas de marxar del país, contemplaria un moviment cap a la Premier League", asseguren fonts del seu entorn, contrastades aquest mateix dilluns.

Ni Betis ni PSG, Jan Virgili té nou equip després de ser 'rebutjat' per Hansi Flick

Jan Virgili té contracte en vigor amb el Barça, però fitxa del filial i no contempla jugar a Segona Federació. El descens del grup que lidera Belletti és un gran hàndicap, ja que molts talents consideren que és una lliga poc competitiva i que pot provocar que la seva trajectòria s'estanqui. Jan Virgili va començar la pretemporada amb Hansi Flick, però amb el fitxatge de Marcus Rashford es va adonar que seria impossible tenir minuts amb els grans durant aquest curs.

Jan Virgili no seguirà al Barça amb total seguretat i el seu pròxim destí serà el Mallorca. Jagoba Arrasate ja li va enviar un missatge a través de WhatsApp i el jugador se sent motivat, sobretot perquè el Mallorca ha fet vendes que demostren que tindria minuts.

Barça i Mallorca ultimen l'acord, però 'e-Notícies' pot avançar que està encarrilat i que Virgili serà nou jugador del conjunt balear, que també va fitxar Pablo Torre aquest estiu. Betis, PSG i Inter Miami també van preguntar pel jugador de Vilassar, però aquest s'ha acabat decantant pel projecte del conjunt de Mallorca, que li ofereix ser important.