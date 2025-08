Oficial, no tornarà al Bernabéu: l'ovella negra de Florentino Pérez se'n va a Grècia

Si per alguna cosa destaca Florentino Pérez és per la seva capacitat per mantenir el control absolut de tot el que passa al Real Madrid. La seva capacitat per gestionar tots els fronts amb professionalitat l'ha consolidat com un dels grans referents del futbol mundial. Per a molts, ja és el millor president de la història del club blanc.

La seva primera etapa va ser revolucionària, amb l'arribada dels galàctics i una nova visió de gestió. Aquest model, basat en l'excel·lència esportiva i econòmica, segueix vigent actualment. Els èxits assolits li donen marge per prendre decisions arriscades quan ho considera oportú.

Florentino Pérez segueix prenent decisions

Aquest estiu, per exemple, Florentino Pérez ha tornat a treure la cartera després de diverses temporades d'austeritat. En el passat, Florentino va destacar per portar jugadors com Cristiano Ronaldo, Modric, Kroos, Bale, Vinícius o Fede Valverde. I aquest estiu, el Real Madrid ha tancat fitxatges de gran nivell com Dean Huijsen o Xabi Alonso, que donaran moltes alegries al club blanc.

La majoria de les seves apostes han sortit bé, cosa que reforça la seva figura i les seves decisions. Sota el seu mandat, han arribat autèntiques estrelles al Santiago Bernabéu. Tanmateix, també hi ha errors que no s'obliden fàcilment.

El més evident és el fitxatge d'Eden Hazard, la seva etapa va ser decebedora des del principi. Però hi ha un altre cas que encara arrossega: Luka Jovic.

Luka Jovic, la ovella negra de Florentino Pérez

El davanter serbi va arribar l'estiu del 2019 al Bernabéu procedent de l'Eintracht de Frankfurt. El Real Madrid va pagar 63 milions d'euros per un futbolista que havia brillat a la Bundesliga. Les expectatives eren altes, però el rendiment de Jovic va ser tot el contrari.

Luka Jovic mai va encaixar a l'esquema del Real Madrid, convertint-se en la ovella negra de Florentino Pérez. El 2022, després de diversos intents fallits per rellançar la seva carrera, va marxar lliure a la Fiorentina. La seva sortida va ser silenciosa, sense pena ni glòria, com el seu pas pel Bernabéu.

Aquest estiu, el seu nom ha tornat a escena per un possible retorn al futbol espanyol. L'Oviedo ha estat molt a prop de tancar el fitxatge de Luka Jovic, cosa que podria haver provocat el seu retorn al Bernabéu com a rival. Tanmateix, el desenllaç ha estat totalment inesperat.

A última hora, Luka Jovic ha decidit rebutjar la proposta del club asturià. El seu destí serà Grècia, on ja l'espera l'AEK d'Atenes. Signarà en les pròximes hores i començarà una nova etapa lluny dels focus de LaLiga.