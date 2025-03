Ningú esperava el que ha dit Pau Cubarsí de la joia del Reial Madrid: 'Podríem...'

Pau Cubarsí segueix consolidant-se com un dels defensors més destacats del Barça. Aquesta temporada, el central català s'ha convertit en titular indiscutible per a Flick al centre de la defensa. El seu rendiment ha estat excel·lent, cosa que li ha permès guanyar-se la confiança tant del tècnic com de l'afició.

Recentment, Pau Cubarsí va renovar el seu contracte amb el Barça fins al 2029, assegurant la seva permanència al club a llarg termini. Malgrat la seva joventut, la seva maduresa al camp el converteix en una peça clau per al futur del club. Actualment, Cubarsí es troba concentrat amb la Selecció Espanyola, on continua demostrant el seu talent.

Des de la concentració, el central català ha parlat sobre alguns temes relacionats amb l'actualitat del futbol i una de les seves declaracions ha sorprès a més d'un. Pau Cubarsí no ha dubtat a elogiar un jugador del Real Madrid, cosa que va generar enrenou donada la històrica rivalitat entre ambdós clubs.

Pau Cubarsí elogia Raúl Asencio

En una entrevista recent amb Juanma Castaño a El Partidazo de COPE, el central català ha estat molt clar. Pau Cubarsí es va mostrar molt positiu amb el rendiment de Raúl Asencio, el jove central del Madrid que s'acaba d'incorporar a la Selecció Espanyola per primera vegada.

Malgrat la competència entre FC Barcelona i Madrid, Pau Cubarsí va destacar que "Raúl Asencio està fent una temporada espectacular i podríem fer una bona dupla". Aquestes paraules han estat un autèntic reconeixement al gran nivell de joc que ha mostrat Asencio. Malgrat la seva joventut, el canari s'ha consolidat com una de les revelacions de la temporada al Real Madrid.

L'elogi no només parla de la maduresa i la disposició de Cubarsí per reconèixer la bona feina dels seus companys de selecció, sigui quin sigui el seu club. Per això, en un context de forta rivalitat, aquestes declaracions sobre Raúl Asencio són un exemple de respecte i professionalisme dins del futbol d'elit.

El futur de Pau Cubarsí i Raúl Asencio a la Selecció Espanyola

Arran de les seves declaracions, molts s'han preguntat si Pau Cubarsí i Raúl Asencio podrien formar una dupla defensiva a la Selecció Espanyola que disputi el Mundial 2026.

Ambdós jugadors, amb molt potencial i una gran projecció, podrien ser una peça clau per a Espanya en els pròxims anys. Si continuen el seu desenvolupament en els seus respectius clubs, la possibilitat de veure'ls jugar junts a la defensa de 'la Roja' podria ser una realitat.

Pau Cubarsí i Raúl Asencio representen el futur de la Selecció Espanyola i les seves paraules de respecte obren la porta a una col·laboració exitosa. Si aconsegueixen mantenir el seu nivell, podríem estar davant d'una de les parelles defensives més prometedores per als pròxims tornejos internacionals.