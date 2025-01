Girona, València i Betis, a per el primer descart del Barça: Ferran Torres ho celebra

Ferran Torres va arribar al Barça el 2022 per un total de 55 milions d'euros, una quantitat realment alta. Els catalans van pagar una suma molt elevada pels seus serveis, així que l'afició esperava que rendís molt més del que ho ha fet. Malgrat ser una de les figures més criticades del club, el '7' ha deixat clar per activa i per passiva que no marxarà de la Ciutat Comtal.

Ferran Torres no vol marxar, però gairebé no juga. La competència en la parcel·la ofensiva del Barça és enorme, cosa que complica encara més les opcions del valencià. Tanmateix, per sorpresa de tothom, a partir de febrer podria tenir més minuts si es confirma la bomba que preparen Girona, València i Betis.

La situació de Ferran Torres

Ferran Torres va tenir un moment molt bo la temporada passada amb Xavi al capdavant, però l'alegria va durar poc. El '7' va acumular una bona quantitat de gols en pocs partits, però una lesió va frenar la seva progressió en el pitjor moment possible per a ell. En tornar als terrenys de joc, l'extrem no ha pogut recuperar aquella versió que va fer que els aficionats demanessin la seva titularitat.

A més, hem de tenir en compte que Raphinha està a un nivell molt alt i que pocs extrems podrien treure-li minuts ara mateix. Ferran Torres ha rebut diverses oportunitats per part de Flick, però no les ha aprofitat. I també ha tingut sort, ja que Ansu Fati ha estat lesionat la majoria del temps.

Ansu Fati i Ferran Torres estan en una lluita constant per veure qui és el recanvi de Raphinha. Ansu no aixeca cap a causa dels problemes físics, i cada cop se li està fent més difícil tenir continuïtat sobre el verd. Diversos equips de LaLiga s'han interessat per ell i diverses fonts afirmen que el Barça l'està oferint de cara al pròxim mercat.

El futur d'Ansu Fati està lluny del Barça

Ansu Fati va enamorar tots els culers quan va començar a tenir protagonisme en el primer equip, però la forta ruptura de menisc va ser el que ho va canviar tot. Des d'aquell moment, el davanter ha anat perdent confiança i importància en la plantilla.

I ara, sense estar en el seu millor moment, diversos equips com el Girona, el Betis o el València estan interessats. Ansu Fati cobra uns 6 milions a l'any i el Barça hauria d'encarregar-se de la major part de la fitxa, però si és així, les entitats esmentades acceptarien la cessió. Una sortida que alliberaria espai a la zona d'atac i que podria significar més minuts per a Ferran Torres.