Fabrizio Romano sorprèn el Madrid amb el preu real de Dean Huijsen: 'No seran 60 M'

Fabrizio Romano és famós per les seves exclusives i bombes al mercat de fitxatges. Amb la seva gran xarxa de contactes i el seu coneixement profund dels moviments als clubs, Romano s'ha convertit en una de les fonts més fiables per als futbolers. La seva última exclusiva té a veure amb el futur de Dean Huijsen, central jove del Bournemouth, i el preu que haurà de pagar el Real Madrid si decideix fitxar-lo.

Dean Huijsen, una gran promesa per al Real Madrid

El central de 21 anys està destacant a la Premier League amb el Bournemouth. El seu talent com a defensor ha cridat l'atenció de diversos grans clubs europeus, entre ells el Real Madrid. Dean Huijsen ha tingut una gran evolució a la Premier, destacant-se per la seva solidesa defensiva, la seva capacitat d'anticipació i la seva habilitat per sortir amb la pilota jugada.

Dean Huijsen va començar la seva carrera a les inferiors de l'Ajax, un dels clubs més prestigiosos d'Europa pel que fa a formació de joves talents. El seu pas al Bournemouth li ha permès seguir desenvolupant-se en un equip competitiu i les seves actuacions a la Premier League no han passat desapercebudes. Amb el seu talent i la seva projecció, és considerat un dels centrals més prometedors de la seva generació.

L'interès del Real Madrid i la visita del seu pare a Valdebebas

El Real Madrid fa temps que està interessat en el jove central. En concret, el club blanc està avaluant la seva incorporació i veu en Dean Huijsen una gran oportunitat de futur. A més, s'ha filtrat que el pare de Dean Huijsen ja ha visitat les instal·lacions de Valdebebas, cosa que augmenta els rumors sobre una possible arribada al club.

Tots els indicis apunten que l'interès del Real Madrid pel defensor holandès va de debò i el seu fitxatge podria ser una de les apostes clau per enfortir la defensa.

El preu real de Dean Huijsen

Fabrizio Romano ha revelat una dada crucial sobre l'operació relativa a una variació en el seu preu a curt termini. Tot i que la seva clàusula de rescissió actual és de 60 milions d'euros, Fabrizio Romano ha publicat que el veritable preu de Dean Huijsen serà de 50 milions el pròxim estiu.

Aquesta xifra seria molt més assequible per al Real Madrid, que podria aprofitar l'oportunitat per fitxar un defensor amb un gran futur per un preu raonable. Amb la projecció de Huijsen i la seva qualitat, el club blanc podria estar davant d'una inversió molt interessant per al futur de la seva defensa.

El futur de Dean Huijsen

Amb un preu de 50 milions d'euros i l'interès del Real Madrid, el futur de Dean Huijsen sembla garantit com a futbolista d'elit.

El central té el potencial per convertir-se en un dels millors defensors del món i la seva arribada al Real Madrid podria marcar la renovació del centre de la defensa.

Les pròximes setmanes seran clau per saber si el fitxatge es materialitza, però els senyals apunten en la mateixa direcció. És un fet que el Real Madrid té l'oportunitat de fitxar una de les grans promeses d'Europa.