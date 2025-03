Sorpresa, Vitor Roque explica què li va dir Endrick per deixar el Barça: 'Vaig...'

​La trajectòria de Vitor Roque al Barça ha estat, si més no, inesperada i plena d'alts i baixos. La seva arribada al gener de 2024, motivada per la lesió de Gavi, va sorprendre a molts. No obstant això, el seu pas pel club català no va ser l'esperat.​

Després de la seva incorporació, Vitor Roque va trobar poques oportunitats per demostrar la seva vàlua. Sota la direcció de Xavi Hernández, va passar més temps a la banqueta que al terreny de joc. Amb l'arribada de Hansi Flick a la banqueta culé, la seva situació no va millorar; de fet, ni tan sols va tenir l'oportunitat de mostrar la seva qualitat en partits oficials.​

Cessió al Betis i retorn al Brasil

Davant la falta de minuts, el davanter brasiler va ser cedit al Real Betis a l'estiu de 2024. Durant la seva estada al conjunt verd-i-blanc, Vitor Roque va disputar 33 partits i va anotar set gols, però no va aconseguir l'estabilitat desitjada. Aquesta situació el va portar a prendre la decisió de tornar al Brasil, signant amb el Palmeiras fins al 2029.

L'experiència europea de Vitor Roque planteja interrogants sobre si la seva arribada al vell continent va ser prematura. Als seus 20 anys, potser necessitava més temps al Brasil per madurar futbolísticament. El retorn al Palmeiras li brinda l'oportunitat de rellançar la seva carrera en un entorn familiar i competitiu.​

La conversa amb Endrick abans del seu retorn

Abans de desvincular-se del Barça, Vitor Roque va mantenir una conversa reveladora amb Endrick, davanter del Real Madrid. Sobre aquesta trobada, Vitor Roque va comentar: "Vaig parlar amb Endrick i em va desitjar bona sort. És un noi al qual realment dono suport. Només ens vam enfrontar l'un a l'altre i ara estar aquí al Palmeiras, on va fer tanta història, és motiu de molta alegria per a mi".

Mentre Vitor Roque afrontava dificultats a Europa, Endrick ha tingut un rendiment destacat al Real Madrid. Tot i comptar amb tan sols quatre titularitats a la temporada, ha demostrat la seva efectivitat amb sis gols en 474 minuts de joc, promediant un gol cada 79 minuts. Aquesta diferència en rendiments ressalta la importància de l'adaptació i l'entorn en el desenvolupament de joves talents