Millor que Mohamed Salah, el Barça evita que se'n vagi a l'Aràbia: Deco aconsegueix la seva signatura

Mohamed Salah està sent un dels millors extrems de la Premier League i el Liverpool està on està gràcies al seu rendiment TOP. L'egipci ha rebut moltes ofertes al llarg d'aquests últims anys, però ha preferit quedar-se en el seu actual equip. Amb contracte fins aquest estiu, l'atacant ha de començar a pensar en el seu futur.

Pel que se sap, Mohamed Salah no ha arribat a cap acord de renovació amb la seva entitat i quedarà lliure aquest estiu. El Barça, paral·lelament, vol assegurar-se bons resultats en atac. Encara que Salah era la millor opció per reforçar l'ofensiva, Deco aconseguirà la signatura d'un altre crack que ofereix més garanties.

Deco descarta a Mohamed Salah

Deco ha hagut de lidiar amb moltes situacions que no qualsevol podria portar. El portuguès va passar de ser agent de futbolistes a director esportiu en tan sols uns mesos, cosa que va sorprendre a bona part de l'afició. Encara que ha comès errors com el de Vitor Roque, també ha fitxat alguns cracks molt competents.

Durant el mercat de fitxatges d'estiu, la gent va criticar molt a Deco pel seu poc moviment, ja que no es va posar mans a l'obra fins a l'última setmana. De fet, que fos incapaç de convèncer a Nico Williams va ser un dels motius pels quals la gent es va enfadar. Després del "no" de l'extrem de l'Athletic, Deco no vol córrer riscos amb possibles fitxatges com el de Mohamed Salah i ha pres una decisió transcendental per al futur del club.

Mohamed Salah porta 30 gols i 22 assistències en 40 partits, números que han cridat l'atenció del Barça. No obstant això, Deco sembla que prefereix quedar-se amb el seu gran protegit: Raphinha. El '11' del Barça ja suma 25 gols i 18 assistències en 40 partits, obligant al director esportiu a oferir-li la renovació.

Raphinha signarà amb el Barça fins al 2030

Encara que Mohamed Salah seria una gran incorporació, Deco prefereix assegurar a Raphinha, a qui va convèncer perquè no marxés a l'Aràbia a l'estiu. Encara que el brasiler no es volia marxar, el seu mal moment el va obligar a plantejar-se l'opció d'anar-se'n a l'Aràbia Saudita. Però ara, veient el seu gran moment de forma, el director esportiu allargarà el contracte de Raphinha fins al 2030.

Raphinha vol quedar-se al Barça i Deco vol que segueixi, així que no hi haurà problemes per a la seva continuïtat. Això sí, la decisió provocarà conseqüències en la planificació esportiva del Barça. Si el club decideix renovar al '11' no tindrà pressupost ni massa salarial suficient per intentar fitxar a Mohamed Salah.

Per tant, Deco ha de decidir entre Raphinha i Salah, i la seva decisió ja està presa. Prefereix quedar-se amb el brasiler, que ja ha demostrat adaptar-se a l'estil que proposa Flick i que està rendint a gran nivell.