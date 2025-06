Ni Athletic Club ni Bayern de Munic, el nou Martín Zubimendi va al Barça, només 12 M€

Martín Zubimendi, migcampista de la Real Sociedad, serà nou jugador del Real Madrid, però el Barça reaccionarà. La idea del FC Barcelona és clara: fitxar el relleu generacional de Martín Zubimendi, que rebutjarà l'Athletic Club i el Bayern de Munic per treballar amb Hansi Flick. Martín Zubimendi va arribar a sonar per al Barça, però les seves exigències són altes i, per tant, acabarà acceptant la millor oferta, que és la del Real Madrid de Xabi Alonso.

Ni Zubimendi ni Marc Casadó, Hansi Flick ja ha elegit qui serà el seu pròxim migcampista titular de cara a la pròxima temporada oficial. De fet, el Barça ja ho confirma tot i, fins i tot, s'atreveix a confirmar que aquest pivot firmarà amb el club fins al 30 de juny de 2031. Flick volia comptar amb un nou pivot i el Barça ha treballat per donar-li'l abans de l'inici del pròxim mercat de fitxatges d'estiu, clau perquè l'equip evolucioni.

El Barça ha lluitat contra l'Athletic Club i el Bayern de Munic, però finalment s'endurà el nou Martín Zubimendi, que aquest any ha brillat a la Segona Divisió espanyola. Flick compta amb Casadó i amb Bernal, però el Barça s'ha trobat amb una oportunitat de mercat i Joan Laporta l'aprofitarà com cal, segons pot confirmar 'e-Notícies'. Martín Zubimendi, per la seva banda, fitxarà pel Real Madrid, tot i que el club blanc té previst fer oficial el fitxatge un cop s'acabi el Mundial de Clubs.

Ni Athletic Club ni Bayern de Munic, el nou Martín Zubimendi va al Barça, només 12M€

El Barça no tenia previst reforçar el seu centre del camp, però ha aparegut una 'oportunitat' de mercat i Joan Laporta s'ha decidit. El nou Martín Zubimendi, que brilla a Segona Divisió, dirà adeu al Bayern de Munic i a l'Athletic Club per fitxar pel Barça: està tot tancat i a punt.

Zubimendi va ser un dels candidats a fitxar pel Barça, però el pivot espanyol, que continua sent indiscutible a la Real Sociedad, té molts números de fitxar pel Madrid. El Barça s'oblida del fitxatge de Zubimendi i també s'oblida del fitxatge de Joshua Kimmich, que va renovar la seva vinculació contractual amb el Bayern de Munic alemany. D'altra banda, el Barça i, sobretot, Hansi Flick, valoren molt Marc Casadó, però asseguren que té el nivell just per ser titular en tots els partits oficials.

Ni Athletic Club ni Bayern de Munic, el nou Martín Zubimendi va al Barça, només 12M€

Flick seguirà apostant per Marc Casadó, però de portes endins ja treballa en el que serà el gran fitxatge del pròxim mercat de fitxatges en clau Barça. Ni Zubimendi ni Marc Casadó es faran amb el timó del centre del camp culer, ja que Flick ha sorprès tothom amb un fitxatge que ha provocat moltes sorpreses. El Barça ho tenia complicat, però ha superat l'Athletic Club i el Bayern de Munic aconseguint així tancar el fitxatge.

El nou Martín Zubimendi juga al CD Mirandés i fitxarà pel Barça durant aquest mercat de fitxatges. Parlem de Jon Gorrotxategi, migcampista defensiu que juga al Mirandés cedit per la Real Sociedad i que sona per reforçar molts grans clubs, entre ells el FC Barcelona.

Gorrotxategi té ofertes de l'Athletic Club, la Real Sociedad i el Bayern de Munic, però apostarà per un Barça que pagarà uns 12 milions d'euros pel talentós migcampista d'Eibar.