El fitxatge somiat per Aitana Bonmatí es fa oficial: signa pel Barça fins al 2029

El Barça Femení ha tancat un dels fitxatges més esperats de la temporada. Després de mesos de rumors, el fitxatge d'una futbolista desitjada s'ha fet oficial.

La jugadora, que va créixer a les categories inferiors del Barça, torna a casa després d'haver deixat una gran empremta en la seva carrera. Encara que no va arribar a debutar amb el primer equip, ara tindrà l'oportunitat de complir el seu somni.

Un fitxatge amb gran significat per al Barça

Laia Aleixandri torna al Barça Femení lliure, després del seu pas per l'Atlético i el Manchester City, per complir el seu somni de jugar al club blaugrana. Aquest fitxatge és un pas important per a la defensa blaugrana, ja que la Laia aporta experiència i un profund coneixement de l'estil de joc del club.

Per a Laia Aleixandri, tornar a Can Barça no només significa un retorn a la seva casa futbolística, sinó també una nova oportunitat per brillar en la seva carrera.

El suport de les seves companyes de selecció

Aleixandri no només ha estat benvinguda pel club, sinó també per les seves companyes de selecció, que han parlat meravelles d'ella. Entre elles hi ha figures clau de l'equip com Aitana Bonmatí, Alexia Putellas i Ona Batlle.

La central catalana té una excel·lent relació amb aquestes jugadores, cosa que augura una gran adaptació al grup i a l'estil de joc que caracteritza el Barça Femení. La seva presència serà un reforç més per a una plantilla que segueix guanyant talent i cohesió.

El Barça assegura un projecte a llarg termini

El contracte de Laia Aleixandri amb el Barça s'estén fins al 30 de juny de 2029, cosa que reforça el compromís del club amb un projecte a llarg termini. En un moment en què el mercat de fitxatges segueix el seu curs, l'arribada de Laia Aleixandri és un moviment clau. Amb ella, el Barça reforça la defensa i assegura el retorn d'una futbolista que coneix el significat de vestir la samarreta blaugrana.

L'únic fitxatge de la temporada… per ara

A falta de moviments d'última hora al mercat, Laia Aleixandri es converteix en l'únic fitxatge confirmat per a la pròxima temporada. Tot i els rumors sobre altres incorporacions, el retorn de Laia Aleixandri marca un abans i un després en el projecte esportiu del Barça.

Amb la seva experiència i connexió amb el club, el Barça encararà la pròxima temporada amb optimisme. Laia Aleixandri, amb el seu contracte fins a 2029, és un fitxatge de qualitat i un símbol d'unió i futur per al Barça Femení.