Ni Arsenal ni Inter, el rival nº1 de Ferran Torres té nou equip: 'Se'n va al...'

Ferran Torres ha estat un jugador clau en l'atac del Barça des de la seva arribada al club el 2020. La seva capacitat per adaptar-se a l'estil de joc culé i la seva habilitat per marcar gols l'han consolidat com a peça fonamental. No obstant això, les decisions de la directiva i el cos tècnic del Barça han posat en dubte la seva continuïtat en el seu rol habitual.

El Barça està treballant en reforçar la seva davantera per a la temporada 2025/2026. Amb Hansi Flick com a entrenador, el club busca incorporar un nou extrem per donar més opcions a l'atac. Aquesta arribada podria disminuir les oportunitats de Ferran Torres, qui ha estat el tercer màxim golejador de l'equip aquesta temporada.

Luighi Hanri, la gran promesa brasilera en el radar del Barça

El jove brasiler Luighi Hanri, atacant de 19 anys del Palmeiras, ha estat un dels noms més mencionats en el mercat de fitxatges. Luighi Hanri s'ha destacat com una de les majors promeses del Brasil i ha atret l'atenció de grans clubs europeus. El Barça l'ha identificat com una opció atractiva per reforçar la davantera, encara que el seu fitxatge podria restar protagonisme a Ferran.

L'arribada de Luighi Hanri al Barça podria suposar un desafiament per a Ferran Torres. Si el brasiler s'uneix al club, Ferran podria veure reduïdes les seves oportunitats de joc. Encara que ha demostrat la seva vàlua, la competència per un lloc a l'equip seria més forta, cosa que podria posar en perill el seu rol titular.

El Borussia Dortmund s'avança al Barça

En un gir inesperat, el Borussia Dortmund ha mostrat un fort interès per fitxar Luighi Hanri. Fonts properes al club alemany han informat que l'operació està avançada i podria concretar-se en breu. Si això es confirma, el Barça perdria una de les opcions més viables per reforçar el seu atac.

El futur de Ferran Torres al Barça continua sent incert, però la possibilitat que Hanri s'uneixi al Borussia podria ser una bona notícia per a ell. Si el brasiler no arriba al Barça, Ferran seguiria sent una peça important en l'esquema de Hansi Flick. No obstant això, el mercat de fitxatges sempre és imprevisible, i el futur de l'atacant espanyol dependrà de diversos factors.