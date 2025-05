Ni Robert Lewandowski ni Ferran Torres: el Barça somia amb un '9' encara millor i gratis

El Barça ha gaudit d'una temporada prolífica en atac. Hansi Flick ha dipositat la seva confiança en Robert Lewandowski i Ferran Torres com les seves principals referències ofensives, i els resultats han estat notables. El davanter polonès ha anotat 40 gols, mentre que Ferran ha contribuït amb 19 gols, sumant entre tots dos 59 dels 154 gols de l'equip.

No obstant això, de cara a la pròxima temporada, el club s'enfronta a decisions estratègiques importants. L'edat de Lewandowski, que complirà 37 anys el 2026, planteja la necessitat de planificar la seva successió. A més, el destacat rendiment de Ferran Torres ha despertat l'interès d'altres clubs, i el seu desig de tenir un paper més protagonista podria portar-lo a considerar algunes noves oportunitats.

El '9' que dona el perfil ideal per al Barça

Davant aquest panorama, el Barça ha posat la seva mirada en Jonathan David, davanter canadenc del Lille. David ha demostrat ser un golejador consistent, acumulant 23 gols i 9 assistències en la temporada 2024/2025. La seva capacitat per associar-se fora de l'àrea i la seva eficàcia en la definició el converteixen en un candidat ideal per a l'estil de joc que promou Hansi Flick.

A més, el contracte de Jonathan David amb el Lille finalitza al juny de 2025, cosa que permetria al Barça incorporar-lo sense cost de traspàs. Aquesta circumstància és especialment rellevant donada la situació financera del club, que busca reforçar-se sense comprometre la seva estabilitat econòmica.

Jonathan David vol jugar al Barça, però l'Inter pressiona

No obstant això, el Barça no està sol en la cursa per Jonathan David. Clubs com Inter de Milà i West Ham United han mostrat interès en l'habilidós i eficaç davanter canadenc. La competència pel seu fitxatge serà intensa, així que el FC Barcelona haurà d'actuar amb determinació si desitja assegurar els seus serveis.

Jonathan David ha expressat en el passat la seva admiració pel Barça i el seu desig de jugar a LaLiga. Aquest factor podria inclinar la balança a favor del club català, sempre que es presentin les condicions adequades per a la seva incorporació. Això sí, segons les últimes informacions, sembla que l'Inter ja té gairebé lligat el seu fitxatge.

La possible arribada de Jonathan David representa una oportunitat estratègica per al Barça. El seu perfil encaixa amb les necessitats tàctiques de Flick i la seva incorporació sense cost de traspàs alleujaria les restriccions financeres del club. A més, la seva joventut i projecció el converteixen en una inversió a llarg termini.