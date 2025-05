Adeu Arsenal ja, jugarà al Barça després de la sortida de Gavi: 'Nou Xavi Hernández'

Gavi, migcampista del Barça format a la Masia, no està gaudint de massa minuts de qualitat i, per tant, no es descarta que pugui sortir del club aquest mateix estiu. L'entorn de Gavi ho nega de forma rotunda, però ‘e-Notícies’ ha pogut corroborar que el seu malestar és real: vol jugar més. A més, en aquestes últimes hores, el Barça ha mogut fitxa pel nou Xavi Hernàndez: rival directe de Gavi arribat des de l'Arsenal.

Adeu Arsenal ja, jugarà al Barça després de la sortida de Gavi: 'Nou Xavi Hernàndez'

El futur Xavi Hernàndez li fa la vida impossible a Gavi: adeu Barça

Gavi té contracte i, per tant, si vol seguir, seguirà al Barça. Ara bé, el Barça té entre cella i cella el fitxatge d'un crack de l'Arsenal que juga a la posició de Gavi. Aquest és Bukayo Saka, que té enamorat a Flick i que signaria amb els ulls tancats venir al Barça.

El seu traspàs està lluny d'estar tancat, però ja hi ha hagut els primers contactes amb l'Arsenal: nou Xavi Hernàndez en camí.