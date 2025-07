Endrick descobreix la veritat gràcies a Josep Pedrerol: 'El Madrid ha decidit que...'

Endrick travessa moments complicats. Segons les dades de Transfermarkt, l'ariet brasiler va arribar al Real Madrid l'estiu passat a canvi de 47,5 milions d'euros. Ara bé, tot i que el seu fitxatge va desfermar una gran onada d'il·lusió entre l'afició madridista, fins ara no ha aconseguit demostrar el seu potencial.

És cert que Endrick no ha tingut gaires oportunitats per fer-ho, ja que Carlo Ancelotti gairebé no va comptar amb ell la temporada passada. Les expectatives eren altes, però la manca de minuts li ha impedit mostrar-se. Ara, amb l'arribada de Xabi Alonso, el jove davanter brasiler espera tenir més protagonisme, tot i que les paraules de Josep Pedrerol ho canvien tot.

Les lesions s'ensenyen amb Endrick

Les lesions han llastrat la connexió entre Endrick i Xabi Alonso. No ha jugat ni un sol minut al Mundial de Clubs, i tampoc estarà disponible les properes setmanes. Amb la competència que hi ha a la plantilla del Real Madrid, l'oportunitat per brillar sembla encara més difícil d'aconseguir.

Mentrestant, el seu futur al club s'ha anat tornant cada cop més incert. La seva arribada al Real Madrid va generar grans expectatives, però ara es troba fora de la rotació i sense gaire esperança d'obtenir minuts importants. La presència de Mbappé i Gonzalo García suposa un gran repte per a Endrick.

L'ascens de Gonzalo García deixa KO Endrick

D'altra banda, el rendiment de Gonzalo García està sent una de les grans sorpreses del Real Madrid. El jove davanter ha entrat a l'onze ideal del Mundial de Clubs i ha acabat com a màxim golejador del torneig. El seu impressionant rendiment ha deixat una empremta important a l'equip, i els dubtes sobre el futur d'Endrick s'incrementen.

Gonzalo García, que en teoria hauria de sortir cedit per tenir més minuts, ara mateix és impensable que deixi el club. El seu rendiment ha estat tan positiu que el Real Madrid podria replantejar-se la seva sortida i podria quedar-se a la plantilla com a suplent de Mbappé.

Josep Pedrerol explica la veritat sobre Endrick

En aquest context, Josep Pedrerol, a El Chiringuito, va parlar obertament sobre aquesta qüestió. L'afició del Real Madrid està ansiosa per saber què passarà amb Endrick i Gonzalo García. És evident que tots dos no tenen lloc a l'equip a curt termini, i Josep va ser clar al respecte.

"La voluntat del Real Madrid és que Gonzalo García es quedi i que Endrick surti cedit", va afirmar Josep Pedrerol. D'aquesta manera, Endrick, almenys per ara, sembla tenir els dies comptats al Real Madrid.

Per tant, seguint la informació oferta per Josep Pedrerol, sembla clar que Endrick haurà de buscar un nou equip per a la propera temporada. Mbappé és el '9' titular i Gonzalo García serà el suplent. La Juventus, per exemple, es frega les mans amb aquesta situació.