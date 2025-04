Ni Ansu Fati ni Pablo Torre, adeu Barça: la primera venda ja està confirmada

Ansu Fati era una de les majors joies del Barça, i els aficionats van creure que seria el salvador del club i l'hereu de Leo Messi. El davanter va començar molt aviat en el futbol professional, amb només 16 anys, però la seva carrera no ha estat tan exitosa com prometia. Va patir una greu lesió al genoll i mai ha pogut recuperar el nivell que va mostrar aleshores, així que la seva venda aquest estiu sembla estar decidida.

D'altra banda, un cas similar al d'Ansu Fati és el de Pablo Torre. El migcampista va aterrar a la Ciutat Comtal procedent del Racing de Santander com un dels majors talents del futbol espanyol, però no ha pogut demostrar gairebé res. La seva sortida, com la d'Ansu, sembla estar clara, però ni el '14' ni el '10' seran els primers a marxar: Laporta i Deco ja tenen decidida la primera sortida.

La complicada temporada d'Ansu Fati i Pablo Torre

Pablo Torre i Ansu Fati esperaven poder convèncer Flick, i ambdós van decidir quedar-se al Barça. A la pretemporada van tenir les seves oportunitats, però una vegada que la temporada va començar, el seu temps de joc s'ha reduït dràsticament. Fins ara, el '14' suma 420 minuts, mentre que el '10' no arriba ni a 190.

Està clar que tant Pablo Torre com Ansu Fati haurien d'abandonar el FC Barcelona aquest estiu. El càntabre compta amb diverses ofertes per seguir a LaLiga, com la del RCD Mallorca, encara que el seu destí ideal seria el Racing, que està lluitant per ascendir a LaLiga EA Sports. Per la seva banda, Ansu té propostes de diversos equips com el Porto, el Sevilla o d'Aràbia Saudita.

No obstant això, malgrat que Ansu Fati i Pablo Torre estan a la rampa de sortida, la primera venda que realitzarà el FC Barcelona el pròxim estiu serà Andreas Christensen. El danès porta tot el curs lesionat i acaba contracte el 2026, així que tot apunta en la mateixa direcció.

Andreas Christensen encara té mercat

La venda de Andreas Christensen, qui va arribar gratis al Barça, li aportaria al conjunt català entre 20 i 30 milions d'euros. A més, aquesta temporada només ha jugat contra el València; durant la resta de partits no ha estat disponible. Tenint en compte que no sembla ser un imprescindible de Flick, és possible que es posi a disposició d'altres clubs aquest mateix estiu.

Sens dubte, el Barça prepara una autèntica revolució en l'apartat de sortides. Amb Andreas Christensen com l'objectiu n.º 1 a causa del seu alt valor de mercat, Deco i Laporta hauran de començar a buscar-li destí. Sembla que el Newcastle o l'Aston Villa podrien assolir les pretensions econòmiques del FC Barcelona.