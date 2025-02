Ni Alexander Isak ni Gyökeres: Hansi Flick dona l'OK, el seu '9' favorit firma fins al 2027

Hansi Flick ha creat una de les millors plantilles possibles i està pensant constantment en quins fitxatges valen la pena. De fet, el Barça està jugant millor que mai i tota la plantilla s'està revaloritzant per moments. Totes les posicions estan ben cobertes, però, de totes maneres, les altes esferes del club estan a la recerca de reforços.

Dos dels noms que més han sonat a la Ciutat Comtal són el d'Alexander Isak i el de Gyökeres. Els dos ariets estan brillant a nivell europeu i són peces clau en els seus respectius conjunts. Encara que es pensava que un d'aquests dos seria l'aposta segura de Hansi Flick, les últimes filtracions indiquen que la seva elecció és una altra molt diferent i la signarà fins al 2027.

Hansi Flick sap el que ha de fer

El Barça ha passat per uns mals anys tant a nivell esportiu com econòmic, però a poc a poc està remuntant. De fet, en l'esportiu Hansi Flick ha tingut molt a veure i el seu fitxatge ha estat un encert. Laporta i la resta de persones de la directiva estan encantats amb la decisió que van prendre, per la qual cosa el consideren una victòria en majúscules.

Hansi Flick s'ha sabut adaptar a la perfecció a les necessitats del Barça i no està exigint incorporacions massa costoses. És conscient de la reestructuració per la qual està passant el club i sap el que hi ha des d'abans d'arribar. Tot i així, està clar que el Barça necessita un "9", ja que és una posició important en les decisions de l'entrenador alemany.

Un dels jugadors que més agrada a Hansi Flick és Alexander Isak, l'ariet del Newcastle que està triomfant a la Premier. En el que va de temporada (29 partits), el suec ha anotat 19 gols i ha repartit 5 assistències. Per desgràcia, el seu club no deixarà que marxi per menys de 80 milions, igual que Gyökeres, pel qual l'Sporting demana, aproximadament, uns 100 quilos.

L'opció real d'Hansi Flick

Hansi Flick és conscient que la directiva no es gastarà tant en un ariet i la seva aposta és Robert Lewandowski. El polonès té una clàusula que activa la renovació automàtica fins al 2026 si arriba al 55% dels partits. El club ha decidit que arribi o no se li renovarà un any més.

A més, Hansi Flick vol oferir-li un altre any més addicional, vinculant Robert Lewandowski amb el Barça fins al 2027. Si l'ariet accepta rebaixar-se el sou i no succeeix res greu, és probable que el veiem vestit de culé un parell d'anys més.