Ningú esperava el que ha dit Lamine Yamal del Real Madrid: 'El menyspreu es pot...'

Lamine Yamal és la major promesa del futbol i ha aconseguit que tots els aficionats del Barça s'il·lusionin. Els de la Ciutat Comtal han hagut de fer molts canvis últimament, però sembla que estan sent encertats. De fet, el vestuari està ressorgint i els resultats obtinguts últimament són el reflex perfecte d'això.

Laporta i Deco no s'han mogut durant el mercat d'hivern i s'estan centrant a renovar les seves majors promeses. Lamine Yamal és una d'elles i, evidentment, li han preguntat sobre el seu nou contracte en l'entrevista que ha concedit a Mundo Deportivo. Encara que ha tocat molts temes interessants, els seguidors del Real Madrid s'han quedat amb una frase que no els ha agradat massa.

L'afirmació de Lamine Yamal sobre el Real Madrid

Lamine Yamal, recent guanyador del Golden Boy, s'ha col·locat en el radar de tots els conjunts europeus rellevants en tan sols uns mesos. La temporada passada va ser la primera en què va tenir continuïtat amb el primer equip, però la seva veritable explosió es va donar a l'Eurocopa. La seva millora partit rere partit va ser sorprenent i juntament amb la resta de companys va fer que Espanya toqués la glòria.

Després d'aquesta competició, Laporta va afirmar que havia rebut una oferta TOP per Lamine Yamal, però que ni s'havia plantejat la seva sortida. L'extrem ha afirmat en l'entrevista que desconeix el de l'oferta, però que l'hauria rebutjada sense pensar-ho: vol estar al Barça.

No obstant això, la polèmica s'ha desfermat després de les paraules de Lamine Yamal sobre el Real Madrid. És cert que no ha citat directament el club blanc, però precisament per això, la seva aposta podria sortir-li cara. "Crec que només el Liverpool és més favorit que nosaltres a la Champions League", oblidant-se completament dels merengues.

La reacció a allò de Lamine Yamal i el Real Madrid

El Real Madrid sempre fa un bon paper a la Champions League tal com demostren les seves vitrines: ja en van 16. Aquest any, els de la capital ja han hagut d'enfrontar-se al City de Pep Guardiola per veure quin conjunt passava a la següent ronda i van guanyar sense massa problemes. És per això que, per a molts, les paraules de Lamine Yamal donant per fet que només el Liverpool és favorit són un error.

Lamine Yamal ha esmentat els anglesos, però segur que sap perfectament que també s'ha de tenir en compte el Real Madrid. No se sap què passarà, però està clar que ambdós conjunts lluitaran per la Champions League aquesta temporada. Alguns pensen que el "menyspreu" podria tornar-se en contra seva.