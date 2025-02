Ni Alexander Isak ni Gyokeres: el nou Robert Lewandowski ja ha signat amb el Barça

Robert Lewandowski continua demostrant la seva importància al FC Barcelona amb gols decisius. El seu gol davant l'Alavés va donar tres punts clau en la lluita per LaLiga i va elevar el seu compte a 30 gols en només 32 partits. Als seus 36 anys, el polonès manté un nivell d'elit, consolidant-se com un dels millors ‘9’ del món en l'actualitat.

Laporta i Deco planifiquen el futur de la davantera

Malgrat el seu excel·lent rendiment, la directiva no vol dependre únicament de Robert Lewandowskia llarg termini. Joan Laporta i Deco fa setmanes que analitzen el mercat a la recerca d'un '9' que pugui assumir el seu relleu quan arribi el moment. L'edat del polonès és un factor clau en la planificació esportiva, i el seu contracte, que finalitza el 2026, obliga a pensar en alternatives.

D'entre els noms que han sonat amb més força hi ha Alexander Isak i Viktor Gyökeres, dos davanters joves amb gran projecció. Isak, actualment al Newcastle United, ha demostrat ser un atacant versàtil amb una capacitat tècnica notable i Gyökeres ha destacat a l'Sporting amb el seu físic imponent i olfacte golejador. Tots dos jugadors encaixen en el perfil que busca el Barça, però les seves fitxes i clàusules de sortida compliquen qualsevol possible operació.

Ni Isak ni Gyökeres, el Barça fitxa un altre '9' i se'l treu al Reial Madrid

El Newcastle no deixaria sortir Alexander Isak per menys de 70 milions d'euros, mentre que Viktor Gyökeres té una clàusula de 100 milions a l'Sporting. Amb la situació econòmica del FC Barcelona, afrontar una inversió d'aquest calibre sembla inviable a curt termini. A més, el genial rendiment de Robert Lewandowski fa que el club no tingui urgències immediates a la davantera.

Per aquest motiu, la directiva ha optat per un enfocament diferent i ha decidit apostar per un talent emergent. En lloc de realitzar una gran inversió, el club ha tancat el fitxatge d'Alan Godoy, una de les perles del futbol espanyol. L'atacant, que també estava a l'agenda del Reial Madrid, ha signat amb el Barça i ja ha debutat amb el filial.

Alan Godoy, l'aposta per ser el successor de Robert Lewandowski

Alan Godoy és un ariet canari de 21 anys que arriba procedent de l'Eldense. El seu fitxatge ha estat una operació estratègica, ja que el filial culé necessitava reforçar el seu atac i, al mateix temps, el club buscava talent jove per al futur. Godoy ha passat per les pedreres de la UD Las Palmas i l'Alavés abans de consolidar-se a l'Eldense, on va despertar l'interès de diversos clubs.

El Barça ha apostat pel seu creixement i l'ha incorporat perquè es foguegi al filial abans de saltar al primer equip. Encara que el seu fitxatge no ha generat el mateix impacte mediàtic que el d'Isak o Gyökeres, el seu potencial i marge de millora han convençut la direcció esportiva del club. Si Alan Godoy aconsegueix destacar al Barça Atlètic, podria convertir-se en una opció real per a Hansi Flick.

Això sí, de moment, l'encarregat dels gols del Barça en les grans cites continuarà sent Robert Lewandowski. A aquest nivell és impossible pensar en una gran despesa, ja que deixar el polonès a la banqueta seria un error. És per això que el fitxatge d'Alan Godoy sembla molt encertat: potencial a raudals per quan Lewandowski ja no hi sigui.