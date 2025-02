Fermín López s'assabenta, adeu Barça, el Liverpool li fa un favor: 'Slot vol a...'

Fermín López és el clar exemple de superació i que amb treball dur es pot aconseguir gairebé qualsevol cosa. Xavi Hernández el va reclamar en l'últim moment i podríem dir que li va salvar la carrera professional. Des d'aquest moment, l'espanyol ha respost de la millor manera possible i el seu rendiment no ha parat de ser cada vegada millor.

El Barça s'està recuperant de la seva mala època econòmica, però encara té algunes coses pendents per fer. Per poder fitxar amb normalitat en el pròxim mercat de fitxatges, els de la Ciutat Comtal haurien de tancar alguna gran venda. Casualment, Slot vol un culer que té un valor de mercat força alt i la situació afavoriria Fermín López.

Fermín López i la seva situació al Barça

Fermín López va estar cedit al Linares perquè a les inferiors del Barça creien que no tenia la suficient potència física. En tornar de la seva cessió, els catalans ja tenien la seva venda pràcticament tancada a un club de l'estranger que sí que el volia. Per sort per a ell i els aficionats, Xavi Hernández va voler endur-se'l a la gira pels Estats Units abans que marxés.

Per sorpresa de les altes esferes del club, Fermín López va mostrar molt bon nivell i va aconseguir que es cancel·lés la seva sortida i que es comptés amb ell al primer equip. En el primer tram de la temporada no va tenir protagonisme i va veure els partits des de la banqueta, però les lesions li van obrir la porta en la tornada de la 2023-2024. Això el va portar a ser l'estrella dels Jocs Olímpics i estar convocat per a l'Eurocopa, una cosa que està a l'abast de pocs.

Paral·lelament, Slot està buscant efectius per al centre del camp i ha pensat en el company de Fermín López. Si aconsegueix fitxar-lo, el d'El Campillo començarà a tenir més minuts i oportunitats. Estem parlant d'una de les vaques sagrades de Hansi Flick, la qual s'ha vist embolicada en una sèrie de polèmiques.

La competència de Fermín López serà per a Slot

Slot està buscant efectius per millorar el centre del camp i ha pensat en Frenkie de Jong, un dels jugadors millor valorats de la plantilla culer. El neerlandès li va costar 86 milions al Barça, però el Liverpool només ofereix 35: una quantitat ridícula que ha estat rebutjada, evidentment, al moment. Si finalment els anglesos acaben presentant una oferta decent per ell, Fermín López podria començar a tenir més minuts.