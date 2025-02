Ridícul atac d'El Chiringuito a Lamine Yamal després del Sevilla-Barça: '106 dies...'

Lamine Yamal és, sens dubte, la major promesa del futbol mundial. Amb 17 anys ja és una realitat, guanyant-se un lloc com a titular en el FC Barcelona, un dels millors equips del món, i sent clau amb la Selecció Espanyola. Està cridat a heretar el tron de Messi.

No obstant això, a causa de la seva edat i falta d'experiència, Lamine Yamal està començant a ser acusat d'irregular. És cert que les seves xifres són realment cridaneres, però hi ha qui pensa que encara pot donar més i, sobretot, de manera més constant. I això que ja suma 11 gols i 14 assistències en 31 partits disputats aquesta temporada.

El Chiringuito carrega contra Lamine Yamal després del Sevilla-Barça

Ahir es va disputar el Sevilla-Barça i Lamine Yamal va tornar a ser titular al Sánchez-Pizjuán. Durant els 89 minuts que va estar sobre el terreny de joc, l'habilidós extrem format a La Masia va deixar grans detalls de la seva qualitat. No va marcar ni assistir, però no li va fer falta per tornar a ser, una vegada més, diferencial.

Malgrat això, no tothom està tan entusiasmat amb Lamine Yamal. En concret, des del compte oficial de El Chiringuito sembla que estaven esperant el dia indicat per llançar un dard al '19' del Barça. I és que, malgrat que s'ha carregat l'equip a les espatlles en més d'una ocasió, la seva eficàcia de cara a porta comença a ser fortament criticada.

Fins a la data, Lamine Yamal promitja un gol o una assistència cada 100 minuts. Xifres a l'abast de molt pocs i que justifiquen el seu valor de mercat, que ja se situa en 180 milions segons Transfermarkt. No obstant això, ahir, just acabar el Sevilla-Barça, en les xarxes socials de El Chiringuito va aparèixer una imatge de Lamine acompanyada amb la frase "106 dies sense marcar a LaLiga".

Lamine Yamal al·lucina

Ningú esperava un missatge d'aquestes característiques. La dada és certa: Lamine Yamal porta tres mesos i mig sense anotar a LaLiga, però el moment triat per El Chiringuito per compartir aquesta informació ha rebut moltes crítiques. Lamine aporta molt més que gols i l'afició culer entén que aquesta publicació busca frenar l'eufòria que ara mateix es viu al vestidor del Barça.

Recordem que el derbi madrileny va acabar en empat, així que el FC Barcelona es fica de ple en la lluita per LaLiga. De fet, ara mateix, els catalans depenen de si mateixos per aconseguir alçar-se amb el títol de lliga, ja que encara han de jugar contra Madrid i Atleti. I, per molt que vulgui El Chiringuito, segur que Lamine Yamal serà clau amb les seves aportacions d'aquí a final de temporada.