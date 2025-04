Confirmat, Mikel Arteta ja li ha explicat a Declan Rice: 'Al Bernabéu farem un...'

La setmana passada, l'Arsenal va vèncer per 3-0 al Real Madrid en l'anada dels quarts de final de la Champions League. La superioritat dels de Mikel Arteta va ser aclaparadora i la seva victòria, sense pal·liatius, va deixar el conjunt blanc amb poques opcions per a la tornada. Ara, totes les esperances del Real Madrid resideixen en una nova nit màgica al Santiago Bernabéu aquest dimecres.

Els de Carlo Ancelotti arriben després d'una victòria per la mínima sobre l'Alavés a LaLiga, però el que realment interessa és l'enfrontament europeu, on encara confien a remuntar. Per la seva banda, els gunners arriben a la capital espanyola amb la moral pels núvols. El pla implementat en l'anada va funcionar a la perfecció, i Mikel Arteta no té intenció de modificar la seva estratègia.

Tanmateix, hi ha un canvi que el tècnic espanyol ja ha plantejat a un dels seus homes clau: Declan Rice. El pivot defensiu, titular indiscutible en l'esquema d'Arteta, rebrà un nou repte en aquest partit crucial al Bernabéu.

Mikel Arteta avisa Declan Rice del seu nou rol

El principal maldecap per a Mikel Arteta és la situació de Thomas Partey. El migcampista ghanès és seriós dubte per al partit de dimecres, ja que està en un delicat estat de forma per a aquest enfrontament tan important. Davant la possible absència de Thomas, Arteta ha dissenyat un pla alternatiu que afecta directament el seu company al centre del camp, Declan Rice.

La proposta de Mikel Arteta és clara: a causa de la necessitat de reforçar la posició de pivot defensiu, el tècnic ha decidit retardar Mikel Merino al centre del camp. D'aquesta manera, Declan Rice tindrà la responsabilitat d'encarregar-se de les tasques defensives. Aquesta és una tasca exigent, ja que Rice haurà d'assumir la càrrega de frenar les envestides del Madrid, que no perdonarà errors.

La decisió de Mikel Arteta reflecteix la importància d'un plantejament sòlid per contrarestar la pressió del Real Madrid. Tot i que Arteta espera que Thomas Partey recuperi la seva millor forma a temps, el pla ja està traçat i Declan Rice serà l'home clau en aquesta batalla tàctica.

El pla de Mikel Arteta és clar: sobreviure al Bernabéu com sigui. Els londinencs tenen l'avantatge en el marcador, però el Real Madrid no ha dit la seva última paraula, i tot es decidirà a la casa dels blancs. Arteta i Declan Rice es preparen per a una altra gran nit de futbol, però el camí cap a la semifinal de la Champions promet ser ardu i ple de desafiaments.