Ni Barça ni Manchester United: Fermín López rep una altra trucada, 70M€ i adeu

Fermín López està sent una de les grates notícies del Barça en el que va d'any. La seva capacitat per arribar des de la segona línia i la seva facilitat per al gol el converteixen en un futbolista determinant. La seva participació en l'últim terç del camp és fonamental per a les aspiracions de l'equip de Flick.

Encara que no és titular, Fermín López sempre rendeix i els seus números ho demostren: ja suma 5 gols i 5 assistències en 1.039 minuts. Fermín sap com imprimir ritme i electricitat, i és capaç de revolucionar els partits com ningú. La seva actuació contra el Sevilla és un clar exemple, va marcar només entrar al terreny de joc.

La intensitat de Fermín López fa que estigui present en gairebé totes les jugades d'atac: ha participat en 9 dels 11 encontres disputats pel Barça en 2025. I, en aquests nou partits, Fermín ha participat directament en el 20% dels gols aconseguits. Motiu que ha portat a altres equips a interessar-se per la seva situació.

Fermín rep diverses ofertes per deixar el Barça

L'any passat, amb Xavi a la banqueta, Fermín López va marcar 11 gols entre Lliga, Copa i Champions en 43 encontres disputats. Sens dubte, l'andalús va ser el millor invent del tècnic català.

Les grans actuacions de Fermín López li van valer l'interès de diversos equips com el Manchester United, que va estar a prop de tancar el seu fitxatge a canvi de 100 milions d'euros. No obstant això, el Barça, lluny d'acceptar, va optar per renovar el seu contracte fins al 2029. I no només això, sinó que a més va establir una clàusula de 500 milions.

No obstant això, ara ha arribat una altra oferta que pot seduir més a Fermín. El Manchester United és un projecte en decadència i gens atractiu, però l'Atlètic de Madrid és tot el contrari. I és que Simeone estaria encantat de poder comptar amb el '16' del Barça a les seves files.

L'Atlètic de Madrid vol a Fermín López

Els colchoneros ja estan pensant a reforçar la plantilla de cara a la pròxima temporada i Simeone ha pensat en Fermín López. La intensitat del jugador, la seva capacitat d'arribada de segona línia i el seu olfacte golejador meravellen a Simeone. Fermín s'ha convertit en un jugador únic amb la seva alta càrrega de treball, contribució defensiva i l'habilitat de sumar-se a l'atac.

L'Atlètic de Madrid veu en Fermín López el jugador que necessita en la seva medul·lar per potenciar el seu atac i estaria preparant una oferta de 70 milions. Al Metropolitano saben que no serà una tasca senzilla atès que Fermín té contracte fins al 2029 i una elevada clàusula de rescissió. Però el fet que Fermín no sigui un titular indiscutible al Barça els obre la porta a poder convèncer a ambdues parts.