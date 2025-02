Ni Barça ni Juve ni Arsenal: 'Ronald Araújo ja té nou equip, la condició és...'

Ronald Araújo, defensor central del Barça, ha viscut una temporada plena d'alts i baixos. A l'estiu passat, va patir una lesió que li va impedir iniciar la temporada amb els seus companys, cosa que va resultar en la pèrdua del seu lloc com a titular. Aquesta situació va portar l'uruguaià a replantejar-se el seu futur al club, considerant seriosament una sortida durant el mercat d'hivern.

Equips com la Juventus i l'Arsenal van mostrar un interès concret a fitxar el central. Tots dos clubs van estar a prop d'oficialitzar el seu traspàs al gener. No obstant això, després de converses amb el director esportiu del Barça, Deco, Araújo va decidir renovar el seu contracte amb el club català.

La renovació de Ronald Araújo amaga un secret

El nou acord allarga el vincle d'Araújo amb el Barça fins al juny de 2031. Tot i així, es va incloure una clàusula de rescissió particular: durant els primers deu dies de cada finestra de mercat, aquesta clàusula es redueix a 65 milions. Aquesta disposició va ser dissenyada per oferir flexibilitat tant al jugador com al club en futures decisions.

Malgrat la renovació, la Juventus i l'Arsenal no han desistit en el seu interès pel defensor. Tots dos clubs consideren que la clàusula de 65 milions és assequible i planegen intentar el seu fitxatge el proper estiu. I ara ha sorgit un nou competidor top en la pugna per Ronald Araújo: el Liverpool.

L'interès del Liverpool i la situació de Van Dijk

El Liverpool està arrasant a la Premier League, amb un rendiment defensiu brillant. No obstant això, Virgil van Dijk, el pilar de la defensa 'red', acaba contracte al finalitzar la present campanya i, fins ara, no ha arribat a un acord de renovació. Tot indica que el neerlandès buscarà nous desafiaments, deixant un buit significatiu en la defensa de l'equip dirigit per Armne Slot.

Davant aquesta perspectiva, el Liverpool ha posat els seus ulls en Ronald Araújo com el reemplaçament ideal per a Van Dijk. La clàusula de 65 milions d'euros durant els primers dies del mercat estival fa que l'operació sigui viable econòmicament. No obstant això, perquè el traspàs es concreti, és imprescindible que Van Dijk confirmi la seva sortida del club.

Condicions per al traspàs de Ronald Araújo

La possible arribada d'Araújo al Liverpool està supeditada a dues condicions clau: que Van Dijk no renovi el seu contracte i abandoni l'Anfield al terme de la temporada. En segon lloc, que el Liverpool executi la clàusula de rescissió de 65 milions d'euros en el període estipulat. Si ambdues condicions es compleixen, el central uruguaià podria vestir la samarreta 'red' la propera campanya.