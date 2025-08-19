Mensaje claro y directo del RCD Espanyol a Joan García: 'No necesitamos...'

Joan García, el actual portero del Barça, fue pieza vital para el Espanyol teniendo un papel protagonista en la salvación final del equipo perico la pasada temporada. Joan García se convirtió en un seguro para los de Manolo González que con sus actuaciones sumó muchos puntos. El el club blanquiazul nadie dudaba que el futuro del portero de Sallent estaba lejos de Cornellà tras su soberbia temporada.

En el mercado invernal fue el equipo inglés del Arsenal que estuvo a punto de fichar al portero catalán pero el Espanyol rechazó la oferta de los londinenes. Posteriormente, Joan García tuvo varias ofertas de otros grandes europeos pero sorpresivamente se decantó por el eterno rival. Un fichaje inesperado para la parroquia perica que no sentó nada bien en el club blanquiazul.

El Barça pagaba este verano la cláusula íntegra del portero que ascendía a 25 millones para convertirse en el guardameta titular culé. Joan García valoró el proyecto blaugrana liderado por Flick y poder permanecer en su ciudad junto a su família. Después de la gran polémica que su fichaje por el Barça ha generado en el equipo rival, el Espanyol le ha enviado un claro mensaje en su debut liguero.

El Espanyol derrota al Atlético de Madrid en el debut en Liga

La marcha de Joan García provocó los temores de la parroquia blanquiazul al ver como uno de sus baluartes de la salvación abandonaba el club. Sin embargo, en su debut liguero contra uno de los grandes de la competición, el Atlético de Madrid, le ha enviado un claro mensaje al portero de Sallent. El equipo blanquiazul ha sido capaz de remontar al cuadro colchonero y acabar derrotándole por 2-1.

Dimitrovic, el nuevo portero perico ha hecho olvidar a Joan García en el debut, realizando una buena actuación. Solo ha visto perforada su portería en una ocasión en un lanzamiento directo de falta directa del argentino Julián Álvarez. Su disparo perfecto se coló por toda la escuadra del veterano portero serbio que nada pudo hacer por detener el lanzamiento.

El Espanyol se olvida de Joan García

Los temores de la hinchada perica ante la marcha de Joan García van desapareciendo viendo el buen rendimiento del equipo. En pretemporada, el equipo demostró su gran solidez encajando poco y venciendo a domicilio a rivales importantes de la Bundesliga como Wolsburg y Unión Berlín. En Inglaterra, acabó empatando con un equipo de Champions como el Newcastle.

El gran debut liguero, derrotando a uno de los grandes, le da todavía más crédito al equipo dirigido por Manolo González. Y es que todo un Atlético de Madrid que ha realizado una inversión millonaria casi no inquietó al meta perico. En el Espanyol se comeinzan a olvidar de Joan García y saben que no necesitan de sus servicios con un Dimitrovic seguro y el canterano Angel Fortuño que ha demostrado tener un futuro importante.