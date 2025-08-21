Gerra d’aigua freda per a Robert Lewandowski: substitut clar per al 2026
El Barça busca substitut per a Robert Lewandowski per a l’estiu de 2026
Fa temps que la direcció esportiva del Barça està pentinant el mercat a la recerca del substitut ideal de Robert Lewandowski. El golejador polonès va fitxar pel Barça l'estiu de 2022 procedent del Bayern de Munic a canvi de 50 milions. Per a alguns, Lewandowski entrava, per edat, en el declivi de la seva carrera futbolística però ha demostrat sobradament que s'equivocaven
Aquest mes d'agost Lewandowski ha fet 37 anys i durant les tres temporades anteriors ha continuat demostrant que és un golejador top. En l'anterior, la primera de Flick a la banqueta, Lewandowski va marcar la xifra de 42 dianes. Tanmateix, Deco sap que no jugarà eternament i el Barça li busca substitut per a la pròxima temporada que acaba contracte
Robert Lewandowski s'ha convertit en un dels millors golejadors de la darrera dècada, va brillar en la seva àmplia carrera al Bayern i ha fet el mateix al Barça. Els seus números amb el Bayern són pràcticament insuperables, en 375 partits oficials va arribar a anotar 344 gols. Números brutals només a l'abast de futbolistes únics i Lewandowski ho ha estat i ho és encara
Possible substitut per al 2026
Han estat diversos els noms que han sorgit en el passat, davanters com Gyökeres o el mateix Haaland han estat a portades. Tanmateix, i a causa del cost elevat dels seus fitxatges, han estat operacions prohibitives per al Barça. Altres davanters com Benjamin Sesko o Luis Díaz també han estat vinculats amb un futur culer però són operacions que tampoc es donaran
Ara, i de manera sorprenent, s'hi cola un altre nom a l'agenda culer, parlem del davanter anglès i jugador actual del Bayern de Munic, Harry Kane. El davanter va arribar a Munic l'estiu de 2023 procedent del Tottenham a canvi de gairebé 100 milions. El seu rendiment ha estat molt alt, marcant la primera temporada 44 gols en 45 partits i en la passada campanya 41 gols en 51 enfrontaments
Harry Kane apunta al Barça
El Bayern està més que satisfet amb l'elevat rendiment demostrat per l'anglès des que va aterrar a l'Allianz Arena. El golejador anglès té contracte per dues temporades més i es rumoreja a Alemanya que el Bayern estaria interessat a vendre el davanter el pròxim estiu. El 2026 només li quedarà una temporada més amb el Bayern i a l'edat de 33 anys els alemanys serien partidaris de recuperar part de la gran inversió realitzada
Amb el seu fitxatge amortitzat, el club bavarès es plantejaria fer caixa amb el britànic de la mateixa manera que ho va fer amb Robert Lewandowski en el seu dia. No hi ha tants davanters al mercat futbolístic europeu que puguin garantir els números de Kane i per al Barça podria ser una solució. L'exemple de Lewandowski és clar i Kane pot seguir el seu camí, l'anglès té futbol encara per a algunes temporades més
