Kylian Mbappé es queda sense opcions: El protagonista del Reial Madrid és un altre
El brasiler afronta un debut lleuger davant el seu rival preferit
Vinicius Júnior afronta una de les seves grans proves aquesta temporada. El brasiler sol brillar contra Osasuna i avui té l'oportunitat perfecta per reivindicar-se.
Tot i que Kylian Mbappé també serà titular, no serà el protagonista de l'enfrontament. Tots els focus apunten a Vinicius, que necessita demostrar que continua sent decisiu al Real Madrid.
L'extrem arriba en un moment clau després de setmanes de dubtes. El seu talent mai no ha estat posat en dubte, però el seu rendiment sí.
El Bernabéu espera més regularitat, gols i lideratge en un equip que necessita referents. Contra Osasuna, rival exigent, Vinicius ha de donar el cop sobre la taula.
L'exigència de Xabi Alonso amb les estrelles
El nou tècnic ha imposat una màxima: ningú no té la titularitat garantida. Els mèrits es guanyen al camp i el brasiler ho sap.
Vinicius ha perdut protagonisme en alguns moments, sobretot després de l'arribada de Mbappé, i ha de convèncer el seu entrenador amb fets. El duel contra Osasuna és un examen.
La temporada passada les lesions van condicionar el seu joc, però ja no hi ha excuses. Xabi Alonso vol un futbolista més constant, no només brillant en ràfegues.
L'equip necessita un Vinicius que generi perill cada setmana. La seva connexió amb el Bernabéu dependrà del que faci en nits com aquesta.
Un rival que se li dona especialment bé
Vinicius té una relació especial amb Osasuna. Ha marcat vuit gols en 12 partits davant els navarresos en totes les competicions, tots ells a la Lliga.
Una estadística que demostra que sol trobar la seva millor versió contra aquest rival. Avui haurà de tornar-ho a demostrar.
Osasuna, sempre combatiu, no posarà les coses fàcils. El rival és conegut per la seva intensitat defensiva i Vinicius haurà de treure la seva millor versió per superar-la.
Aquesta estadística juga a favor seu, però no garanteix res. El Bernabéu vol veure si el brasiler repeteix el seu idil·li davant els rojillos.
El Bernabéu vol veure el millor Vinicius
L'afició no ha perdut la fe, però exigeix fets immediats. Vinicius té talent de sobres per ser el jugador més decisiu de la plantilla, però ara ho ha de demostrar jornada rere jornada. Davant Osasuna se li presenta un escenari perfecte per començar amb bon peu.
Si Vinicius apareix, el Real Madrid guanyarà més que tres punts. Recuperarà la confiança d'un dels seus cracks i reforçarà la idea que aquest projecte té marge de millora.
Si no, els dubtes creixeran al voltant d'un jugador que encara ha de demostrar que pot ser líder indiscutible.
