El Barça rebia la visita del RCD Mallorca a Montjuïc i va saldar el compromís amb una victòria per la mínima (1-0) en un duel protagonitzat per les massives rotacions de Flick. El Barça va moure fitxa forçat pel calendari i els suplents van respondre malgrat el marcador, que no reflecteix el que es va veure sobre la gespa del Lluís Companys. El Barça va treure a diversos jugadors poc habituals i molts d'ells van respondre: 3 jugadors descartats van llançar un clar missatge a Joan Laporta, present a la llotja aquest dimarts nit.

El Barça va acabar el partit contra el RCD Mallorca amb només un gol al seu caseller, però l'equip de Hansi Flick va disparar 40 vegades (13 entre els 3 pals). El resultat no va evidenciar el bon partit del Barça, que va arrencar el partit amb un onze titular ple de novetats: la principal va ser Ansu Fati, que va ser titular 40 partits després. L'espanyol, resident a Sant Cugat del Vallès, va quallar un bon partit, encara que va ser substituït per Raphinha en el tram inicial de la segona meitat.

A més d'Ansu Fati, altres jugadors suplents van llançar un clar missatge a Joan Laporta: Eric García i Héctor Fort van ser importants en la victòria del Barça contra el RCD Mallorca. El cas d'Héctor Fort va ser el més destacat: el jove lateral va jugar a la banda esquerra i, malgrat el cansament que va mostrar al minut 70, va estar molt correcte. Eric García, per la seva banda, va arrencar com a lateral dret i es va postular com a possible substitut de Jules Koundé, que va descansar de cara a la final de Copa del Rei a Sevilla.

Les notes del Barça contra el RCD Mallorca: 3 suplents envien un avís a Joan Laporta

Wojciech Szczęsny (9): Gran partit del porter polonès, que malgrat les ocasions del RCD Mallorca, es va tornar a mostrar sòlid deixant la porteria a zero una vegada més. Gairebé no va tenir feina, però sí que va estar resolutiu en alguna que altra ocasió del conjunt balear durant la primera meitat.

Héctor Fort (7): Bona actuació de Fort, que va acabar el partit contra el Celta molest per no haver jugat ni un minut. Flick li va donar la titularitat al carril esquerre i el lateral català no va defraudar. Hauria de tenir més minuts i competir directament amb Gerard Martín ara que Alejandro Balde està lesionat.

Ronald Araújo (6): Partit correcte d'Araújo, que va tenir una ocasió molt clara de gol a la primera meitat. En defensa va complir i va servir per donar descans als més habituals.

Iñigo Martínez (7): Un altre gran partit del central basc, que continua sent important en els esquemes de Flick. Serà titular contra el Real Madrid a la final de Copa del Rei de Sevilla.

Eric García (9): Enorme encontre del jugador de Martorell, que es va estrenar com a lateral dret sota la tutela de Hansi Flick. García va demostrar que juga molt bé a futbol, motiu pel qual és tan polivalent. Li va donar fluïdesa a la sortida de pilota i va complir per donar descans a Jules Koundé.

Gavi (7): Bona actuació del migcampista andalús, que va ser titular al centre del camp juntament amb Pedri i Dani Olmo.

Pedri (10): Brutal partit del mag canari, que podria haver acabat el duel amb 3 assistències de gol. Malgrat que no va marcar ni assistir, Pedri va ser nomenat MVP davant el RCD Mallorca.

Dani Olmo (8): El mitjapunta de Terrassa va marcar el gol de la victòria i va ser clau durant la primera meitat. Va ser reservat al minut 60 i va deixar el seu lloc a Fermín López.

Ansu Fati (7): Feia molt que no era titular, però el de Sant Cugat del Vallès va aprofitar els minuts per demostrar que continua viu en la lluita per moltes més oportunitats. No va veure porteria, però va tenir diverses ocasions i va mostrar més xispa que de costum.

Ferran Torres (6): Partit notable del valencià, que serà titular contra el Real Madrid per la lesió de Robert Lewandowski.

Lamine Yamal (6): Fluix partit de Lamine Yamal, que va fallar un clar mà a mà en el tram final de partit. Podria haver repartit assistències, però la seva visió no va ser aprofitada per la resta de l'equip culer.