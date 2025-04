El Barça guanya i Ansu Fati s'acomiada jugant, ja té nou equip: 'Me'n vaig al...'

Sens dubte, més enllà dels tres punts, la gran alegria que s'han emportat els aficionats del FC Barcelona aquesta nit ha estat la presència d'Ansu Fati com a titular. El '10' només havia sortit d'inici una vegada en tota la temporada i aquesta nit, davant el RCD Mallorca, ha tingut una nova oportunitat. Flick ha plantejat rotacions massives pensant en la final de la Copa del Rei i les semifinals de Champions, donant minuts als menys habituals.

Ansu Fati s'ha mostrat realment actiu des del primer instant de joc. Sempre disposat a deixar-se veure, fent parets amb els seus companys i deixant clar que està preparat per tenir més protagonisme. Se l'ha vist en bona forma física, per la qual cosa és possible que d'aquí a final de curs pugui tenir més protagonisme.

El Barça guanya al Mallorca per la mínima

A nivell esportiu, el partit entre Barça i Mallorca ha estat força igualat. Al descans, el marcador s'ha marxat 0-0, però podia haver-se decantat cap a qualsevol costat. Els catalans han tingut diverses oportunitats d'obrir la llauna, mentre que els visitants han buscat fer mal a la contra.

Finalment, el Barça s'ha emportat la victòria després d'obrir la llauna només començar a la segona meitat. Dani Olmo ha aprofitat un rebuig a l'interior de l'àrea per enviar la pilota al fons de la xarxa i convertir l'únic gol de l'encontre. A partir d'aquest moment, els de Flick s'han agradat i Ansu Fati ha atret totes les mirades.

El futur d'Ansu Fati no varia

Malgrat la titularitat d'Ansu Fati i els seus destells de qualitat, la realitat és que el seu futur està decidit des de fa mesos. Flick no compta amb ell, li ho ha dit en privat i també ho ha reconegut públicament. I sembla que el '10' finalment ha acceptat el seu destí.

Aquesta nit, davant el Mallorca, Ansu Fati pot haver jugat el seu últim partit com a local amb la samarreta del FC Barcelona. Serà venut a l'estiu, ja que si es queda seguirà sense jugar. Una situació que ni ell ni el club es poden permetre.

Davant tal escenari, només falta conèixer en quin equip jugarà Ansu Fati, i sembla que la resposta cada cop està més clara. Després de provar sort a la Premier i al Barça, tot fa indicar que Ansu Fati serà seduït pels milions d'Aràbia o Qatar.

Des de fa mesos, dues de les lligues en desenvolupament amb més poder del món s'han interessat per Ansu Fati, qui es negava a sortir. No obstant això, un cop ha acceptat que la seva situació no té altra solució, ha acceptat sortir. Per al Barça, el traspàs d'Ansu a Aràbia o Qatar suposa un alleujament en tota regla, ja que el '10' no compta per a Flick i és el tercer millor pagat.