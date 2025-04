Ni PSG ni Chelsea, Jules Koundé presenta una oferta millor: el Barça s'ho pensa

Jules Koundé s'ha consolidat com una peça indiscutible en l'esquema de Hansi Flick. El defensor francès ha demostrat un rendiment excepcional, destacant-se especialment com a lateral dret. La seva capacitat per adaptar-se a diverses posicions i la seva consistència al camp li han permès no només guanyar-se un lloc com a titular, sinó també la confiança del seu entrenador.

Jules Koundé, peça clau en el mur de Hansi Flick

Des de la seva arribada al Barça, Koundé ha mostrat per què el club va pagar una suma important pel seu fitxatge. En la seva primera temporada, ràpidament es va guanyar el respecte dels aficionats i companys pel seu professionalisme i habilitats defensives. Encara que la seva faceta ofensiva no és la més destacada, la seva solidesa en defensa i la seva capacitat per bloquejar atacs han estat fonamentals.

A més, la seva capacitat d'adaptació també ha sorprès gratament en el FC Barcelona. Jules Koundé va arribar com a central i actualment s'ha convertit en un dels millors laterals del món. Forma, juntament amb Lamine Yamal, una banda dreta de màxim nivell.

No obstant això, malgrat el seu gran rendiment, alguns sectors dins del club consideren que el lateral del Barça ha d'aportar més ofensivament. És per això que la cúpula no descarta la seva sortida perquè arribi un carriler de major projecció. I, en aquest sentit, Jules Koundé ja ha rebut una oferta certament interessant.

Jules Koundé, desitjat

El rendiment de Koundé no ha passat desapercebut, i diversos grans clubs europeus han mostrat interès en el seu fitxatge. Equips com el PSG, Chelsea i Arsenal han manifestat el seu interès en comptar amb els serveis del lateral francès. Tots ells el veuen com una peça clau i no escatimarien en oferir entre 50 i 70 milions pel seu traspàs, però hi ha un club que ofereix encara més diners.

L'Al-Nassr, equip de Cristiano Ronaldo, ha entrat en escena i ha presentat una proposta molt més atractiva. El club saudita està disposat a oferir més de 80 milions pel fitxatge de Jules Koundé, una xifra que supera àmpliament les ofertes dels clubs europeus. Aquesta oferta podria ser una operació rodona per al Barça, que rebria una important quantitat de diners per la sortida del defensor.

L'interès de l'Al-Nassr posa el Barça en una situació delicada. Encara que Koundé és un jugador valuós per a l'equip, els milions d'Aràbia Saudita no poden ser ignorats. Deco i Laporta hauran de valorar què fer amb el futur del francès, i si realment estan disposats a deixar-lo marxar per una xifra que podria ajudar l'economia culé.