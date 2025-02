Millor que Ter Stegen i gratis: Joan Laporta dona l'OK, llest per debutar

El FC Barcelona travessa una situació complexa a la porteria després de la lesió de Ter Stegen. L'alemany va patir una greu lesió que el mantindrà tota la temporada de baixa, cosa que va donar una oportunitat a Iñaki Peña.

El porter alacantí va ser l'escollit com a titular provisional, però la competència a la porteria del Barça es va intensificar amb l'arribada de Szczesny. Ara, l'ex de l'Arsenal o de la Juventus s'ha establert com a indiscutible després de guanyar-se la confiança de Hansi Flick gràcies a una destacada actuació a la Supercopa d'Espanya.

Què passa a la porteria del Barça?

Hansi Flick va començar donant oportunitats a Iñaki Peña, però després de la bona actuació de Wojciech Szczesny a la Supercopa d'Espanya, la seva confiança en el polonès va créixer. Això va resultar en un canvi de rumb que va deixar Iñaki Peña assegut a la banqueta. Malgrat les seves bones actuacions, Flick ha decidit donar més minuts a Szczesny, qui ha mostrat un nivell més alt en situacions de pressió.

I mentre ells es barallen, el gran objectiu de Ter Stegen és recuperar el seu lloc com a titular. L'alemany continua treballant intensament en la seva rehabilitació i s'ha mostrat optimista sobre el seu retorn. S'espera que pugui tornar abans que acabi la present temporada, cosa que podria retornar al Barça l'estabilitat que ha tingut sota el seu comandament en els últims anys.

Joan Laporta resol els dubtes

Joan Laporta s'enfronta a la tasca de solucionar l'embolic de la porteria abans que comenci la nova temporada. La situació és complexa, ja que tant Iñaki Peña com Szczesny no volen quedar-se com a suplents un cop Ter Stegen torni a la titularitat. És per això que Laporta ha pres una decisió sense precedents.

Si res no canvia, Iñaki Peña i Szczesny abandonaran el FC Barcelona a final de temporada. Joan Laporta, conscient de la situació ja ha identificat un jove talent de La Masia com a possible acompanyant de Ter Stegen de cara a la pròxima temporada. Es tracta de Diego Kochen, porter del Barça Atlètic.

Diego Kochen, la nova joia de La Masia

Diego Kochen és un porter de gran talent que ha destacat al filial culer. El seu rendiment aquest curs està sent senzillament impressionant, amb actuacions destacades com la seva aturada decisiva a la tanda de penals davant el Dinamo de Zagreb a la UEFA Youth League. A més, malgrat la seva edat, Kochen ja ha estat convocat per la Selecció dels Estats Units, cosa que reflecteix la seva qualitat i potencial.

El seu progrés està sent seguit de prop per Joan Laporta i molts consideren que està llest per debutar al primer equip sota les ordres de Hansi Flick. Amb el seu talent i projecció, Kochen podria ser una opció de futur per al FC Barcelona, convertint-se en el nou Ter Stegen de La Masia.