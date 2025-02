Gavi mira al Madrid, ningú esperava el que pot passar amb el seu enemic: 'Si tot...'

La temporada 2024-2025 ha estat testimoni del ressorgiment de Gavi. Després d'una prolongada absència a causa d'una lesió de lligament creuat anterior soferta al novembre de 2023, el jove migcampista ha tornat amb força. La seva energia i determinació al camp romanen intactes, consolidant-lo com una peça clau en l'esquema de Hansi Flick.

Des del seu retorn, Gavi ha participat en 22 partits, anotant 2 gols i proporcionant 3 assistències. La seva influència en el joc del Barça és innegable, aportant dinamisme i agressivitat a la zona medul·lar. Aquestes actuacions no han passat desapercebudes per a Luis de la Fuente, qui ja valora la seva inclusió en futures convocatòries de la Selecció Espanyola.

La importància de Gavi en la Selecció Espanyola

El retorn de Gavi a la Selecció Espanyola és essencial per a les aspiracions del combinat nacional. La seva capacitat per trencar línies i la seva visió de joc aporten una dimensió addicional a l'equip, a més de ser molt estimat per tothom. De la Fuente és conscient de la importància de comptar amb jugadors del seu calibre per afrontar els desafiaments futurs i no dubtarà a cridar-lo.

No obstant això, la possible convocatòria de Gavi amb la Selecció Espanyola porta amb si un retrobament inesperat: Dani Ceballos, migcampista del Real Madrid. Ambdós jugadors han tingut enfrontaments en el passat, destacant un incident a la Supercopa d'Espanya on Ceballos va ser captat estirant dels cabells a Gavi. Aquest episodi va evidenciar la tensió entre ambdós, així que Luis de la Fuente va haver d'intentar calmar les aigües com va poder.

El retrobament amb Dani Ceballos

Malgrat aquests frecs, la realitat és que tant Gavi com Dani Ceballos podrien compartir vestidor a La Roja molt aviat. El seleccionador ha restat importància a aquests conflictes, emfatitzant que no existeix debat ni conflicte entre ells. Luis de la Fuente confia en la professionalitat d'ambdós per anteposar el bé de la Selecció Espanyola als seus interessos personals.

Dani Ceballos ha mostrat un rendiment destacat al Real Madrid, guanyant-se la confiança de Carlo Ancelotti. La seva visió de joc i capacitat per controlar el tempo del partit el converteixen en un candidat sòlid per a futures convocatòries de la selecció. Ara que s'ha convertit en titular indiscutible per als blancs, el seu retrobament amb Gavi està cada vegada més a prop.

A nivell esportiu, la coexistència de Gavi i Dani Ceballos a la Selecció Espanyola podria ser beneficiosa. Ambdós aporten qualitats complementàries que, ben gestionades, enfortirien el centre del camp de l'equip. El seu enteniment mutu serà crucial per a l'èxit col·lectiu en competicions internacionals.