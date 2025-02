És millor que Marcus Rashford i Flick ho sap: 'En dos mesos debutarà amb el Barça...'

Marcus Rashford ha estat molt a prop de convertir-se en nou jugador del Barça, però finalment s'ha decantat per l'Aston Villa. El club català havia negociat amb el United una cessió fins a final de temporada, però la continuïtat d'Ansu Fati va impedir que l'acord arribés a bon port. Ara, el buit que deixa Rashford s'omplirà amb un crack que promet ser molt millor i al qual Hansi Flick ja coneix.

Marcus Rashford es despedeix del Barça

Marcus Rashford, davant la manca de solucions que li oferia Deco, no va voler esperar més temps al Barça. La seva intenció era canviar d'aires després de perdre protagonisme a Old Trafford, però el club culé no li va poder garantir un espai a l'equip. Amb el mercat de fitxatges arribant al seu tancament, Rashford va optar per acceptar l'oferta de l'Aston Villa.

L'equip dirigit per Unai Emery necessitava reforçar el seu atac i li va oferir minuts i continuïtat. Rashford, convençut que era la millor opció, va decidir acceptar l'oferta de l'Aston Villa per sortir del Manchester United. És per això que, en clau Barça, Hansi Flick continua necessitant un reforç ofensiu i sembla que l'ha trobat a La Masia.

Hansi Flick demana reforços i La Masia respon

Amb Pau Víctor gairebé sense minuts, el Barça es troba curt d'efectius en atac. Hansi Flick confia cegament en el seu trident titular i només Ferran Torres actua com a revulsiu de manera habitual. La manca d'alternatives preocupa el tècnic, que ha sol·licitat una solució interna.

Després de conèixer el de Marcus Rashford, l'opció que més convenç a Hansi Flick és Dani Rodríguez, una de les majors promeses de La Masia. Als seus 19 anys, l'extrem ha demostrat tenir el talent necessari per fer el salt al primer equip. No obstant això, el seu debut haurà d'esperar a causa d'un problema físic.

Dani Rodríguez ja té data de tornada

Dani Rodríguez va patir una lesió als isquiotibials de la cama esquerra fa algunes setmanes. El cos mèdic del Barça estima que estarà de baixa al voltant de dos mesos. La seva absència ha frenat la seva progressió, just quan estava a punt de fer el salt a les ordres de Hansi Flick.

Malgrat aquest contratemps, l'entrenador alemany continua comptant amb ell i espera que pugui incorporar-se tan aviat com es recuperi. Els que coneixen a Dani Rodríguez asseguren que té més potencial que Marcus Rashford. La seva velocitat, regat i capacitat d'associació el converteixen en una peça molt interessant per al futur i Hansi Flick ho sap.

De fet, abans de la lesió, Dani Rodríguez estava sent el millor amb molta diferència al filial culé. Ja va deixar mostres del seu talent l'estiu passat liderant la Sub-19 fins a convertir-la en campiona. Ara, el seu pròxim objectiu serà entrar en la rotació de Hansi Flick.