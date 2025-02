Es mejor que Marcus Rashford y Flick lo sabe: 'En dos meses debutará con el Barça...'

Marcus Rashford ha estado muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Barça, pero finalmente se ha decantado por el Aston Villa. El club catalán había negociado con el Manchester United una cesión hasta final de temporada, pero la continuidad de Ansu Fati impidió que el acuerdo llegara a un buen puerto. Ahora, el vacío que deja Rashford se llenará con un crack que promete ser mucho mejor y al que Hansi Flick ya conoce.

Marcus Rashford se despide del Barça

Marcus Rashford, ante la falta de soluciones que le ofrecía Deco, no quiso esperar más tiempo al Barça. Su intención era cambiar de aires tras perder protagonismo en Old Trafford, pero el club culé no pudo garantizarle un espacio en el equipo. Con el mercado de fichajes llegando a su cierre, Rashford optó por aceptar la oferta del Aston Villa.

El equipo dirigido por Unai Emery necesitaba reforzar su ataque y le ofreció minutos y continuidad. Rashford, convencido de que era la mejor opción, decidió aceptar la oferta del Aston Villa para salir del Manchester United. Es por eso que, en clave Barça, Hansi Flick sigue necesitando un refuerzo ofensivo y parece que lo ha encontrado en La Masía.

Hansi Flick pide refuerzos y La Masía responde

Con Pau Víctor casi sin minutos, el Barça se encuentra corto de efectivos en ataque. Hansi Flick confía ciegamente en su tridente titular y solo Ferran Torres actúa como revulsivo de manera habitual. La falta de alternativas preocupa al técnico, que ha solicitado una solución interna.

Tras conocer lo de Marcus Rashford, la opción que más convence a Hansi Flick es Dani Rodríguez, una de las mayores promesas de La Masía. A sus 19 años, el extremo ha demostrado tener el talento necesario para dar el salto al primer equipo. Sin embargo, su debut tendrá que esperar debido a un problema físico.

Dani Rodríguez ya tiene fecha de vuelta

Dani Rodríguez sufrió una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda hace algunas semanas. El cuerpo médico del Barça estima que estará de baja alrededor de dos meses. Su ausencia ha frenado su progresión, justo cuando estaba a punto de dar el salto a las órdenes de Hansi Flick.

A pesar de este contratiempo, el entrenador alemán sigue contando con él y espera que pueda incorporarse en cuanto se recupere. Los que conocen a Dani Rodríguez aseguran que tiene más potencial que Marcus Rashford. Su velocidad, regate y capacidad de asociación lo convierten en una pieza muy interesante para el futuro y Hansi Flick lo sabe.

De hecho, antes de la lesión, Dani Rodríguez estaba siendo el mejor con mucha diferencia en el filial culé. Ya dejó muestras de su talento el pasado verano liderando a la Sub-19 hasta convertirla en campeona. Ahora, su próximo objetivo será entrar en la rotación de Hansi Flick.