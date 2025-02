Primera decisió arbitral per al Real Madrid-Atleti: 'No agradarà a Vinícius Júnior'

El Real Madrid ha emès un comunicat oficial molt contundent en contra de l'arbitratge de l'última jornada. L'entitat, presidida per Florentino Pérez, ha qualificat el sistema arbitral com a "viciat". El club blanc no va dubtar a qualificar l'incident com un "escàndol arbitral" i va subratllar que aquest "no és un cas aïllat".

El comunicat del Real Madrid ha iniciat una guerra contra l'arbitratge espanyol. En aquest sentit, el Real Madrid sent frustració pel que consideren decisions errònies que han afectat el seu rendiment. La crítica se centra especialment en l'arbitratge de l'última jornada, on, segons el club, es van cometre errors que van perjudicar el seu equip.

Vinícius Júnior ja sap què passarà en el derbi

Enmig d'aquesta controvèrsia, la RFEF ha designat César Soto Grado com l'àrbitre per al derbi entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid del pròxim dissabte. Aquesta decisió ha generat una gran incomoditat en el club blanc, especialment en Vinícius Júnior.

Vinícius ja va tenir una mala experiència amb Soto Grado en el passat. L'àrbitre va ser l'encarregat de sancionar el davanter brasiler amb dos partits pel seu comportament en el partit davant el València. Un episodi que segueix en la ment del jugador i que és considerat un tema delicat en el club.

El malestar de Vinícius se suma a la incomoditat generalitzada dins del Real Madrid, que considera que aquesta designació podria generar un clima tens en un partit de tanta envergadura.

El malestar per les decisions arbitrals

El Real Madrid no pretén amagar el seu descontentament per l'elecció de Soto Grado per a un partit tan important com el derbi. La relació entre l'àrbitre i el club es va tensar després de la sanció a Vinícius Júnior, conseqüència d'una acció polèmica entre el brasiler i Stole Dimitrievski, porter del València. A més, la designació de Soto Grado també ha generat dubtes sobre la imparcialitat de l'arbitratge en un encontre de tanta transcendència.

El VAR també està sota la lupa del club, que considera que les decisions en situacions clau no sempre han estat justes o coherents. A mesura que s'acosta el derbi, la polèmica al voltant de l'arbitratge s'incrementa i el Real Madrid continua pressionant perquè es prenguin mesures més fermes.

Un derbi marcat per la polèmica

El derbi entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid es perfila com un dels més esperats de la temporada, però també com un dels més polèmics.

Amb el malestar al voltant de l'arbitratge i la designació de Soto Grado, l'encontre promet estar carregat de tensió. Tot i així, sembla que les decisions arbitrals continuaran sent tema de conversa abans i després del partit. Vinícius Júnior haurà de tenir cura.