Pedri va a per Laporta després del de Ronald Araújo: 'Presi, crec que...'

Pedri González està fent una temporada per emmarcar, el seu últim encontre a Lisboa contra el Benfica així ho demostra. La seva actuació va ser sensacional i va ratificar el seu estat de gràcia erigit en l'autèntica prolongació de Hansi Flick en el terreny de joc. El Barça juga al compàs del canari, indiscutible per al tècnic alemany i amb 23 partits consecutius formant part de l'onze titular.

Quart futbolista amb més minuts disputats (2.379) només superat per Raphinha, Koundé i Pau Cubarsí. Ningú com Pedri dona llum al joc del Barça, es posa l'equip a l'esquena i assumeix el comandament d'operacions a la medul·lar. La seva renovació estaria a punt de tancar-se però el president Joan Laporta ha prioritzat la de Ronald Araújo que feia mesos que estava en punt mort.

La direcció esportiva liderada per Deco ha estat clara en indicar que l'objectiu a curt termini és renovar aquells jugadors indispensables. No es volen dur a terme nous fitxatges sense tenir el futur dels indiscutibles resolt. L'últim a renovar ha estat el central uruguaià Ronald Araújo que portava mesos tensant la corda però, que finalment, ha arribat a un acord amb el club.

Ronald Araújo renova fins al 2031

El passat dijous 23, Ronald Araújo arribava a un acord amb el Barça per renovar el seu contracte fins al juny de 2031. Aquesta renovació reforça la seva posició com un dels pilars de l'equip culé a la rereguarda. Des de la seva arribada al Barça el 2018, el central uruguaià ha demostrat la seva vàlua amb actuacions consistents, lideratge i entrega.

En l'acte de renovació efectuat juntament amb el president Joan Laporta, Araújo va manifestar: 'estic molt feliç de continuar formant part d'aquest gran club'. El vincle amb el Barça fins al 2031 assegura estabilitat per al defensa i referma l'aposta del club per consolidar un projecte competitiu i ambiciós a llarg termini. La direcció esportiva durà a terme altres renovacions en els pròxims dies que consideren clau per al futur del Barça.

Pedri, el següent

La renovació de Pedri s'ha allargat més del que s'esperava, Laporta ha prioritzat el cas Araújo tenint la Juventus darrere del central. Amb Pedri, sempre ha existit la predisposició de mantenir el seu vincle contractual amb alguns ajustos econòmics per resoldre. La renovació de Pedri està molt ben encaminada, la idea del Barça és fer oficial la seva renovació fins al 2030 abans que acabi el mercat hivernal de fitxatges.

El jugador tinerfeny sempre ha estat per la labor de continuar al Barça, Laporta ho sap i en breu es tancarà la seva renovació. Pedri és el líder d'aquest Barça, afortunadament el jugador ha deixat enrere el cúmul de lesions sofertes en temporades anteriors. Pedri ha reconegut en diverses ocasions sentir-se molt còmode sota les ordres de Hansi Flick, el tinerfeny ho està demostrant amb una sensacional temporada.