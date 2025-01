Adeu Barça, marxa per Marcus Rashford: Joan Laporta dona l'ordre després del Valencia

Joan Laporta és, gairebé amb total seguretat, el millor president en la història del Barça. Gràcies al seu esforç i les seves habilitats per manejar-se en les situacions més complicades, Laporta ha aconseguit tornar la felicitat a l'entorn culé. La sortida de Messi o els problemes per fitxar ja són coses del passat: ara hi ha Lamine Yamal i, a més, La Masia continua donant els seus fruits gràcies als nous talents.

Sigui com sigui, és evident que Joan Laporta té l'última paraula en la majoria de les decisions del Barça. L'arribada de Flick també és responsabilitat seva, així com les sortides que s'hauran de produir en els pròxims mesos. Sí, perquè malgrat que el club travessa un moment econòmic bo, mai està de més alliberar massa salarial amb els descartats de l'entrenador.

A més, aquestes vendes seran imprescindibles per poder fitxar. Ara mateix, Joan Laporta ha aconseguit que el Barça torni a la norma 1:1, la qual cosa indica que el club català pot gastar un euro per cada euro que ingressa. I, en aquest sentit, d'això depèn el fitxatge de Marcus Rashford, el gran objectiu de Flick, Deco i Laporta.

Marcus Rashford prioritza el Barça

Marcus Rashford ha demanat sortir del Manchester United i ja està valorant diferents opcions per continuar la seva carrera professional. Ofertes no li falten, però sembla que la seva prioritat absoluta és el FC Barcelona. Laporta ho sap i està fent tot el possible per afrontar el seu fitxatge amb garanties, la qual cosa implica que algú haurà de marxar.

El Barça només pot fitxar Marcus Rashford si es produeix alguna sortida. És per això que, Joan Laporta, després de parlar amb Flick i Deco i veure el partit davant el València, ha pres una decisió. En concret, el president culé ja ha decidit qui ha de ser el sacrificat perquè l'extrem anglès acabi vestint la samarreta culé.

Joan Laporta apunta i dispara

Joan Laporta ha intentat fer caixa amb diversos candidats durant aquest mes de gener, però no ha tingut sort. Ronald Araújo va estar molt a prop de marxar a la Juventus a canvi de 70 milions d'euros, mentre que Eric García gairebé se'n va anar al Girona per 15. Finalment, cap dels dos ha marxat, per la qual cosa Ansu Fati sembla ser l'última opció.

Sí perquè, una vegada més, Ansu Fati es va quedar sense jugar ni un sol minut davant el València i el seu futur al Camp Nou sembla estar vist per a sentència. Joan Laporta, conscient de la seva situació, està desitjant activar la seva venda per poder portar Marcus Rashford. No obstant això, el '10' es resisteix a marxar malgrat el complicat panorama al qual s'enfronta.

Ansu Fati ha reconegut al seu entorn que vol seguir al Barça passi el que passi. No juga i té complicat jugar d'aquí a final de curs, però no vol marxar. Una situació que fastigueja el pla mestre de Joan Laporta, qui no podrà fitxar Marcus Rashford fins que Ansu faci les maletes.