El Barça guanya i Pau Cubarsí va a buscar Deco per donar-li la raó: 'És el millor...'

El Barça ha superat amb molta autoritat el València en el partit disputat aquesta nit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. LaLiga segueix viva i els de Hansi Flick es mantenen en la lluita després dels entrebancs de l'Athletic i l'Atleti, encara que el Real Madrid sí ha aconseguit la victòria. Malgrat això, avui les sensacions han estat realment positives, amb un equip que ha dominat a plaer i ha aconseguit anotar 7 gols.

En un dia marcat per les absències de pesos pesants com Pedri o Dani Olmo, el Barça ha sortit amb el peu a l'accelerador. Lamine Yamal, amb una nova assistència, aquesta vegada a De Jong, ha obert el camí de la golejada només començar que ha tancat Tàrrega en pròpia meta. I, en defensa, Pau Cubarsí ha tornat a estar, una vegada més, imperial als seus 18 anys acabats de complir.

El central català ha demostrat ser el líder indiscutible de la defensa del Barça. Aquesta nit, Eric García ha estat la seva parella i la veritat és que s'han entès a les mil meravelles. El València ha intentat pressionar des del primer minut, però gràcies al '2' i al '24' la sortida de la pilota ha estat prou precisa i fluida per evitar ensurts.

Pau Cubarsí celebra la decisió de Deco

Pau Cubarsí no sembla ser un adolescent. Cada vegada que juga demostra una maduresa fora de tota lògica que li permet enfrontar-se als millors '9' del món. I gairebé sempre amb èxit.

Avui, davant el València, ha tornat a estar contundent en defensa i molt incisiu en atac: les seves passades filtrades són clau per entendre el bon joc del Barça. I, a més, aquesta nit ho ha fet acompanyat de Eric García, qui cada vegada té més números per ser titular. El '24', que ha estat molt a prop de marxar en aquest mercat de gener, ha demostrat sobradament que pot ser titular.

És per això que Pau Cubarsí entén que la decisió de Deco de renovar Ronald Araújo amb una clàusula de rescissió assequible és encertada. El charrúa ha renovat fins al 2031, però la seva clàusula és de tan sols 65 milions, quantitat molt apetible per a equips com la Juventus. Els italians gairebé tanquen el seu fitxatge fa algunes setmanes i ara ja coneixen el preu que han de pagar si volen treure Araújo del Barça.

Ronald Araújo i Eric García es juguen un lloc al Barça

Amb Pau Cubarsí com a indiscutible i Íñigo Martínez com el seu company ideal, Eric García i Ronald Araújo es disputen el tercer lloc. Fins ara semblava clar que l'uruguaià estava per davant. De fet, el '24' ha estat molt a prop del Girona, però ara tot pot canviar.

És cert que Ronald Araújo ha renovat molts anys, però la seva clàusula té truc. 65 milions és un preu que el posa al mercat, així que el club sembla apostar per Eric García. Un moviment que Pau Cubarsí aplaudeix, ja que les qualitats d'Eric són més adequades per al joc del Barça.