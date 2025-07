El pare de Lamine Yamal trenca el seu silenci després de la polèmica festa: 'La comissaria...'

La festa d'aniversari de Lamine Yamal ha ocupat moltes hores de tertúlia per les polèmiques situacions que van tenir lloc a la finca llogada per l'estrella culer. Nans, noies de companyia i moltes altres qüestions que, a priori, no haurien d'estar relacionades amb un noi que tot just és major d'edat. Lamine va rebre crítiques de personatges del món del futbol com Manolo Lama, qui li va retreure haver "televisat" la celebració; però també d'altres com la ministra d'Igualtat.

Està clar que la decisió de Lamine Yamal d'anunciar a bombo i plateret una exclusiva festa per celebrar els seus 18 anys no li ha sortit com esperava. Molt de soroll al voltant d'un esdeveniment que, teòricament, hauria de ser privat. Ara bé, sembla que ni al mateix Lamine, ni al seu pare, Mounir Nasraoui, els preocupa gaire aquest assumpte.

El pare de Lamine Yamal parla per primer cop de la festa del seu fill

Mounir Nasraoui destaca per estar sempre al centre de l'huracà. La seva actitud li ha costat més d'un disgust, però ell és així i ho demostra sempre que pot. De fet, en les últimes hores ha parlat amb els micròfons d'Europa Press sobre la festa celebrada pel seu fill i ha estat molt clar al respecte.

"Hauria d'entendre la gent que és un xaval que tot just ha fet 18 anys i també té dret a gaudir de la vida. Que ho entenem tots, que és un esportista professional, el que vulgueu, però també és un nen com qualsevol altre", ha començat dient Mounir.

"Hauríem d'estar orgullosos de tenir un número 10 nacional que representa el seu equip i a lo gran de la seva selecció. Això és el que hem de fer, aplaudir-lo fora i dins del camp, no destrossar-li la ment". D'aquesta manera, sembla que per a Mounir Nasraoui el seu fill no va fer res malament.

De fet, sembla que fins i tot presumeix del que ha fet Lamine. "Jo no dic que sigui millor que ningú, però esportivament i com a ésser humà, està demostrant i està fent veure a molts nens que és un exemple per a tots ells".

Mounir Nasraoui blanqueja Lamine Yamal

"El meu fill no ha fet res malament. Si no seria jo el primer com a pare a dir-li, agafar-lo de les orelles i dir-li a Lamine 'això no es fa fill', però el meu fill no ha fet res"

Tot i això, sens dubte, el més destacat de les seves polèmiques declaracions ho ha deixat pel final: "Si ha fet res malament, aquí hi ha la comissaria, que hi vagin i ho denunciïn. Però com que no ha fet res, no passa res. Que Déu beneeixi tothom i siguem fidels els uns als altres", ha finalitzat Mounir.

Està clar que, tot i la polèmica i les crítiques, per a Mounir, Lamine Yamal no té res de què penedir-se