Ningú no s'ho esperava, però el rumor és real: el Madrid ha fitxat el nou Karim Benzema

El primer gran repte del nou Real Madrid de Xabi Alonso és el Mundial de Clubs. Un torneig renovat que reuneix els millors equips del planeta a la recerca de la supremacia mundial. L'ambició del club blanc és clara: volen aixecar el trofeu i deixar la seva empremta en aquesta nova competició.

Per aconseguir-ho, Xabi Alonso ha començat a modelar l'equip al seu gust. Ha sol·licitat diversos fitxatges estratègics com el prometedor central Dean Huijsen i el lateral anglès Alexander-Arnold. A més, el tècnic també ha demanat altres reforços com Álvaro Carreras, l'arribada del qual encara està per tancar-se, però hi ha una incorporació que ningú no esperava.

El Madrid té el nou Karim Benzema

El Real Madrid ha trobat, dins de casa, el seu propi Karim Benzema. Una notícia que ha sorprès tot l'entorn madridista.

La llegenda francesa va deixar una empremta inesborrable al club. Va ser l'artífex de nits inoblidables al Santiago Bernabéu i el seu estil únic el va convertir en un ídol. Karim Benzema era més que un davanter: un '9' que pensava com un '10', capaç d'assistir, construir i definir amb la mateixa elegància.

I ara, en ple Mundial de Clubs, el Madrid ha descobert que Gonzalo García segueix aquesta mateixa línia. El jove canterà, que ja havia deixat bones sensacions a la pretemporada, ha explotat al torneig internacional. En el primer partit davant l'Al Hilal va marcar, però en el segon enfrontament, contra el Pachuca, ha confirmat totes les expectatives.

Gonzalo García és el nou Karim Benzema

Gonzalo García no només va jugar bé, sinó que va donar una assistència perfecta a Arda Güler. Una passada a primer toc, amb pausa i visió, que va recordar els millors moments de Karim Benzema. Però més enllà de la passada, la seva participació en el joc va ser brillant.

Gonzalo García va caure a banda, va combinar amb els migcampistes, va baixar a rebre i va connectar amb els extrems. Va ser, en essència, aquell davanter que millora els que l'envolten. Xabi Alonso ha quedat encantat amb ell.

Gonzalo García té molt per créixer, però el seu talent ja és evident. I si no passa res inesperat, tindrà un paper molt important en el nou projecte del Real Madrid. De sobte, l'equip blanc té un nou '10' disfressat de '9': un jugador amb ADN madridista i una manera de jugar que recorda inevitablement a Karim Benzema.