Joan Laporta aconsegueix una treva i la UEFA accepta la seva petició

L'UEFA accepta la proposta del Barça i Joan Laporta se'n surt amb la seva!
Les obres del Spotify Camp Nou estan en marxa i s'espera que finalitzin el 2026; l'estadi comptarà amb millores significatives a nivell d'accessibilitat i sostenibilitat. Entre les característiques més destacades s'inclouen dos anells de llotges VIP, un bulevard circular i un marcador de tres pantalles gegants. La inauguració oficial està programada per al 24 de setembre de l'any vinent
El retorn del Barça al Camp Nou encara no té data i els plans de Joan Laporta es compliquen encara més. El Barça no ha rebut encara el certificat final d'obra i les opcions de jugar la lligueta de Champions i el partit de Lliga contra el València s'esvaeixen. El Barça espera rebre el certificat de final d'obra a finals de mes, que és quan lliurarà l'expedient a l'Ajuntament
L'administració haurà d'aprovar-lo per la concessió de la llicència de primera ocupació; el consistori ja va modificar el seu protocol per permetre al Barça obrir el Camp Nou per zones. Normalment, la llicència de primera ocupació sol tardar entre dos i tres mesos un cop rebut el certificat de final d'obra. El Barça, per la seva banda, pretén que els Mossos, els bombers i l'Ajuntament acabin donant la llicència necessària en dues setmanes
El Barça guanya temps
Joan Laporta va aconseguir guanyar una mica de temps per al retorn del Barça al Spotify Camp Nou a la Champions League. Segons Catalunya Ràdio, la UEFA hauria visitat les obres que es realitzen a l'estadi i hauria acceptat la petició del club de començar jugant lluny del Camp Nou. D'aquesta manera, el Barça no jugaria a casa fins a finals de setembre, amb la qual cosa guanyaria temps
Cal destacar que la UEFA obliga els equips a disputar la lligueta en el mateix escenari; per tant, el Barça haurà de jugar els quatre partits a casa, ja sigui al Camp Nou o a Montjuïc. El club té com a data límit el 28 d'agost per confirmar a la UEFA l'escenari on disputarà els seus partits. D'aquesta manera, el Barça guanya dues setmanes de temps; el partit inaugural de la competició es disputarà sobre el 18 del mes vinent
Tècnics i bombers
Els tècnics de l'Ajuntament barceloní i els bombers ja han expressat que no regalaran la llicència al Barça. Una de les fonts al consistori barceloní va afirmar: 'Ens hi juguem molt, hem de ser molt rigorosos amb una obra tan complexa'. 'Treballar amb el Barça és complicat per les pressions que rebem' va acabar afegint la mateixa font
Altres organismes que hauran de pronunciar-se també sobre el retorn del Barça al Spotify Camp Nou són La Liga i la UEFA. El màxim organisme europeu sol ser molt estricte amb les seves exigències bàsiques i no sol ser partidari que es juguin partits en estadis en obres. El Barça desitja jugar tota la temporada al Camp Nou obrint diferents zones a mesura que estiguin en condicions
La UEFA, per la seva banda, obliga a registrar un estadi alternatiu, que en aquest cas serà l'Olímpic de Montjuïc. Laporta té pressa per tornar al Camp Nou a causa d'alguns acords comercials que té signats el club. Els continus retards en les obres per diversos motius estan provocant un maldecap constant al president blaugrana
