És el millor, però continua sense renovar i Joan Laporta es posa nerviós: Adéu Barça?

Joan Laporta ha de resoldre la delicada situació que viu un dels pilars més importants del Barça. Tot i ser considerat un dels futbolistes més importants de l'equip per la seva enorme qualitat, la seva renovació contractual segueix sense concretar-se. El seu contracte finalitza el 2026 i Laporta ja està perdent els papers pensant que pugui marxar del club català sense deixar ni un euro a les arques

Joan Laporta se centra en les renovacions

En els darrers mesos, Joan Laporta ha treballat intensament en les renovacions més urgents. Lamine Yamal, Gavi, Pedri i Fermín són alguns dels joves talents que han assegurat el seu futur al club. Tanmateix, hi ha alguns casos que encara estan pendents com Jules Koundé i Eric García, que estan en converses per ampliar els seus contractes, però encara no han signat.

D'altra banda, Frenkie de Jong fa mesos que negocia amb Deco, director esportiu del Barça, per ajustar el seu contracte a les exigències del fair play financer del club. Tot i que el '21' ha expressat el seu desig de continuar a l'equip, el procés de renovació s'ha vist obstaculitzat per complicacions inesperades.

La ruptura de la seva relació amb el seu agent de tota la vida, Ali Dursun, ha endarrerit significativament el procés. Per solucionar-ho, Frenkie de Jong ha optat per canviar de representant, però encara no s'ha fet públic qui l'està assessorant actualment. I això és el que està dilatant la signatura del seu nou contracte amb el Barça

Frenkie de Jong preocupa a Joan Laporta

Joan Laporta ha estat clar en les seves declaracions: no vol jugadors a la plantilla amb menys d'un any de contracte Aquest principi s'ha aplicat rigorosament al club, però el cas de Frenkie de Jong és una excepció

Joan Laporta ha expressat la seva inquietud per la possibilitat que Frenkie de Jong marxi gratis el proper estiu. Atès que el club va pagar 86 milions d'euros pel seu traspàs, perdre'l sense rebre compensació seria un cop econòmic significatiu

Tot i els obstacles, la intenció de Frenkie de Jong és renovar el seu contracte amb el Barça. Ha manifestat el seu desig de continuar al club i ha pres mesures per accelerar el procés, com canviar de representant. Un cop resolts els inconvenients, s'espera que signi la seva ansiada renovació, cosa que alleujaria la pressió sobre Joan Laporta i garantiria la seva continuïtat a l'equip català