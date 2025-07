Confirmat, Luis Díaz posa la seva condició per anar al Barça: Dani Olmo li ha donat la idea

El Barça continua buscant un extrem esquerre de màxima qualitat per reforçar la parcel·la ofensiva. Després de la negativa de Nico Williams, el club català ha centrat la seva atenció en Luis Díaz, atacant del Liverpool. No obstant això, les negociacions no seran fàcils a causa de diversos factors, entre ells, la condició imposada pel mateix jugador colombià.

Luis Díaz ha estat identificat com una de les principals opcions per reforçar la banda esquerra del Barça. Deco i Hansi Flick han mostrat el seu interès, destacant el seu estil de joc i la seva capacitat per encaixar en l'esquema tàctic de l'equip. L'entrenador alemany sap que pot aportar moltes solucions a l'últim terç.

No obstant això, la seva contractació no serà senzilla. D'una banda, el Liverpool no està disposat a facilitar la seva sortida i ha fixat un preu de 80 milions d'euros pel seu traspàs. Però, a més, Luis Díaz ha posat una regla d'indispensable compliment per signar amb el FC Barcelona.

La petició de Luis Díaz té a veure amb Dani Olmo

La demanda de Luis Díaz està inspirada en la clàusula del contracte de Dani Olmo amb el Barça. L'estiu passat, després del seu fitxatge i davant el risc de no poder ser inscrit, el '20' va prendre una decisió. Va exigir una clàusula que li permetia rescindir el seu contracte si el club no podia inscriure'l per problemes financers.

En aquest sentit, Luis Díaz ha posat una norma similar per acceptar una possible oferta del Barça: vol una compensació econòmica en cas de no poder ser inscrit a LaLiga. El '7' del Liverpool busca garanties que el club català podrà inscriure'l abans de comprometre's.

Dani Olmo i Luis Díaz segur que n'han parlat

Dani Olmo ha estat esmentat com una influència en la decisió de Luis Díaz. Tots dos jugadors van compartir temps junts durant unes vacances a Eivissa, on Dani Olmo va elogiar públicament Luis Díaz, qualificant-lo com un "crack mundial". Aquest gest ha estat interpretat com una picada d'ullet cap al colombià, suggerint que el Barça seria un destí atractiu per a ell.

El Barça s'enfronta a una situació complexa. D'una banda, l'interès per Luis Díaz és clar, però les condicions imposades pel jugador i l'elevat preu sol·licitat pel Liverpool compliquen les negociacions.

D'altra banda, el club ha de considerar la seva capacitat per complir amb les normatives d'inscripció de LaLiga, especialment després de l'experiència amb Dani Olmo. El Barça també està avaluant altres opcions com Marcus Rashford del Manchester United, que podria ser una alternativa més assequible.