Joan Laporta va avisar, però Frenkie de Jong no li ha fet gens de cas: «La culpa és de...»

Fa molts mesos que la renovació de Frenkie de Jong està completament enquistada. Tot i alguns moments optimistes que apuntaven a una solució ràpida del tema, la realitat és que De Jong segueix sense renovar. És una situació que preocupa de manera notable Joan Laporta, que ja havia avisat fa temps del perill d'aquesta situació.

Joan Laporta va assenyalar en el seu dia que no volia jugadors que comencessin la temporada tenint contractes que finalitzessin el juny de 2026. Malgrat els nombrosos intents del Barça per arribar a un acord amb l'internacional neerlandès, tots ells han estat infructuosos. Deco ha intentat negociar amb l'agent de Frenkie de Jong en nombroses ocasions, però durant molts mesos no ha obtingut cap resposta.

Una situació que està generant molta tensió entre el club i el jugador tenint en compte l'ultimàtum llançat per Joan Laporta. Segons les seves paraules, Frenkie de Jong, si no renova, haurà d'abandonar la disciplina culer aquest estiu per evitar la seva marxa com a agent lliure l'estiu de 2026.

Joan Laporta concedeix una pròrroga a Frenkie de Jong per culpa de...

Conscient de la seva importància per a l'equip, Joan Laporta ha donat a Frenkie de Jong unes setmanes més de marge perquè signi la renovació. Sembla que el futbolista vol quedar-se i està posant de la seva part, però el seu actual representant, Ali Dursun, està frenant l'acord.

Recordem que Frenkie de Jong serà el millor pagat de la plantilla la pròxima temporada, així que Ali Dursun no vol ni sentir a parlar de modificar les condicions del seu contracte. Tanmateix, davant l'ultimàtum de Joan Laporta, el '21' del Barça ha pres una decisió dràstica. Ha trencat relacions amb el seu representant i signarà la renovació fins al 2029 molt aviat.

La predisposició de Frenkie de Jong agrada a Joan Laporta

Per a la seva renovació ha estat clau la determinació del jugador de continuar al Barça. El tècnic alemany, Hansi Flick, ha tingut un paper fonamental en la recuperació del migcampista a tots els nivells. Frenkie s'ha tornat a sentir important a l'equip i està disposat a ajustar el seu salari a la realitat del club, així que la seva renovació és només qüestió de temps.

Flick ha pressionat molt perquè l'acord arribi a bon port i sembla que així serà en poques setmanes. Frenkie de Jong ja va assegurar fa uns dies des d'Holanda que el seu futur quedarà vinculat al Barça. Pràcticament està fet i es podria fer oficial just abans de l'inici del campionat de lliga.