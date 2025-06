És molt millor que Brahim Díaz, però Xabi Alonso no el vol: 'Jugarà al...'

El nou i flamant entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ja ha pres les regnes de l'equip i ha començat a dirigir els primers entrenaments. El tècnic espanyol està demostrant la seva energia i passió en aquestes primeres sessions, dos aspectes clau per caure de peu al Bernabéu. L'afició madridista està entusiasmada amb la seva arribada: el canvi era completament necessari, els mètodes d'Ancelotti ja no eren vàlids.

Xabi Alonso sap que haurà de fer canvis significatius en gairebé totes les zones del camp, però de moment està centrat en la parcel·la defensiva. Huijsen, Arnold i Álvaro Carreras, que encara no ha signat, són tres reforços de luxe per apuntalar la rereguarda madridista. Això sí, la rereguarda no és l'única línia que necessita reforços.

La zona de l'extrem dret, amb Rodrygo i Brahim Díaz com a opcions, també s'ha d'analitzar. El futur del brasiler genera dubtes, però sembla que des de l'arribada de Xabi Alonso tot ha canviat i seguirà al Madrid. Un cas similar al de Brahim Díaz, que també continuarà vestint de blanc la temporada vinent.

Xabi Alonso cancel·la un fitxatge TOP per Brahim Díaz

Més enllà del que passi amb Rodrygo, Xabi Alonso està encantat de poder comptar amb Brahim Díaz a les seves files. Considera que és un perfil diferent del que té a la plantilla, així que segurament tindrà molts minuts en contextos de partit determinats. Això sí, la continuïtat de Brahim té conseqüències.

Sí, perquè Xabi Alonso ha rebutjat el fitxatge del millor regatejador de la Ligue 1: Rayan Cherki. L'última perla del Lyon mai ha amagat la seva admiració pel conjunt blanc i el seu desig de seguir els passos del seu ídol, Benzema. Tanmateix, després de la negativa del nou entrenador del Madrid, Cherki ha canviat de plans: se'n va al City.

Rayan Cherki se'n va al Manchester City

Rayan Cherki, que ha estat relacionat diverses vegades amb el Real Madrid, acaba de fitxar pel Manchester City. Els de Pep Guardiola han pagat 35 milions més variables pel seu traspàs, una autèntica ganga tenint en compte la qualitat del jugador i com està el mercat.

Florentino Pérez i Calafat han seguit de prop Rayan Cherki, però el seu fitxatge ha quedat finalment descartat. Xabi Alonso considera que la seva demarcació està ben coberta amb Brahim Díaz i Rodrygo.

Així, Rayan Cherki ha signat un contracte de cinc temporades amb els sky blues. L'equip de Manchester està agilitzant els tràmits i la documentació pertinent per poder comptar amb el davanter al Mundial de Clubs. Mentrestant, el Real Madrid continua confiant en Rodrygo i Brahim Díaz.