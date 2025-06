L'últim de Ronald Araújo deixa tocat el Barça: ningú s'ho esperava, però és definitiu

El rol de Ronald Araújo ha canviat dràsticament: fa no tant estava considerat com un dels millors del món. Sent un central ràpid, amb bona col·locació i corpulent, l'uruguaià es va guanyar l'afecte de l'afició per la seva entrega. Tanmateix, la competència i els seus errors a la Champions han modificat el seu estatus al Barça.

Ronald Araújo ha passat de ser indiscutible amb Xavi a ser un suplent més per a Hansi Flick: Eric Garcia i fins i tot Christensen estan per davant. El central uruguaià va ser durament criticat en el partit de tornada de semifinals de Champions contra l'Inter. Va quedar assenyalat en els dos últims gols del conjunt italià i les crítiques de l'afició van ser ferotges.

Ronald Araújo està a la rampa de sortida des de fa mesos: la Juventus gairebé va tancar el seu fitxatge el passat mes de gener. Finalment, i de manera sorprenent, el central charrúa va renovar el seu contracte amb el Barça fins al 2031 ajustant la seva clàusula de rescissió a 65 milions. Una decisió molt criticada, però que ara pren molt de sentit i que demostra un altre encert de Deco en la seva gestió.

Què ha passat amb Ronald Araújo en les últimes hores?

Quan Deco va fixar la clàusula de Ronald Araújo en 65 milions, molts no ho entenien en considerar-la baixa per a un central del seu calibre. Tanmateix, aquesta setmana, Transfermarkt ha actualitzat el valor de mercat d'alguns futbolistes entre els quals es troba Araújo. El seu valor ha passat de 50 milions a tan sols 35, cosa que demostra l'encert de Deco.

Actualment, si ens cenyim a la seva clàusula, si algun club vol a Ronald Araújo haurà d'abonar gairebé el doble del seu valor de mercat. L'uruguaià és un dels principals actius de la plantilla, Deco sap que una oferta propera als 60 milions seria clau per a la salut de l'economia del club. Una xifra similar marcaria un punt d'inflexió perquè el Barça pogués reinvertir els diners de la seva venda en nous fitxatges.

El futur de Ronald Araújo

Hansi Flick ha canviat moltes coses des de la seva arribada a la banqueta. Destaca el fet que el central uruguaià ha deixat de ser un fix a l'eix de la defensa culer. La irrupció de Pau Cubarsí i la solidesa del veterà Iñigo Martínez han desplaçat a Ronald Araújo en l'ordre de preferències del tècnic alemany.

Flick valora molt la sortida de pilota i el posicionament tàctic del jove Cubarsí, i també l'experiència i veterania d'Iñigo Martínez. Ronald Araújo ha vist com la seva participació disminuïa significativament, cosa que ha generat cert malestar en el seu entorn. Una sortida aquest estiu no és gens descartable, cosa que ajudaria el Barça en el seu pla de fitxatges en demarcacions clau.