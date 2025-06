El nou Reial Madrid de Xabi Alonso ja ha començat a caminar. Aquest mateix dilluns, l’equip va completar el seu primer entrenament sota la direcció del tolosà. Tanmateix, la sessió va estar marcada per les absències.

Els internacionals continuen disputant partits amb les seves seleccions, cosa que va deixar Xabi Alonso treballant amb diversos jugadors del planter. Tot i això, alguns jugadors clau com Éder Militao i Thibaut Courtois sí que hi van ser presents.

L’inici de Xabi Alonso com a entrenador blanc ha estat positiu, especialment per la intensitat i l’energia que ha aportat des del primer dia. El club va filtrar imatges de l’entrenament i el canvi respecte a Carlo Ancelotti és evident. Mentre l’italià solia delegar en els seus assistents, Xabi Alonso s’ha involucrat directament en els exercicis, tocant pilota i transmetent els seus coneixements de prop.

Ningú comptava amb ell, però ja és a Valdebebas: Xabi Alonso es queda de pedra

Una de les grans sorpreses de la jornada va ser el retorn de Dani Carvajal. El lateral dret, que es troba en plena recuperació d’una greu lesió, va saltar a la gespa de Valdebebas i va participar en la primera part de l’entrenament amb els seus companys. Ningú no esperava que Carvajal tornés tan aviat, així que la seva presència ha estat una gran notícia per al nou entrenador.

Dani Carvajal, conscient de la importància d’estar en òptimes condicions per poder disputar el Mundial de Clubs, es va mostrar motivat i disposat a lluitar per un lloc. Ell mateix ha confirmat que el seu principal objectiu és arribar al torneig internacional en la millor forma possible. Aquesta notícia ha estat rebuda amb alegria dins del club, ja que la recuperació de Carvajal i el seu retorn als entrenaments és clau per al Reial Madrid.

Xabi Alonso compta amb Dani Carvajal

Xabi Alonso té clar que necessita jugadors com Dani Carvajal, que aportin experiència i consistència a la plantilla. El seu retorn, sumat a la feina de la resta de l’equip, li permetrà afrontar els reptes de la temporada amb una base sòlida.

Amb la intensitat i l’enfocament de Xabi Alonso, el Reial Madrid té totes les eines per competir al més alt nivell. Sens dubte, tot apunta que el Mundial de Clubs pot ser l’inici del que promet ser una gran era per al club.

Amb Dani Carvajal de tornada i el nou enfocament tàctic d’Alonso, el Reial Madrid està preparat per afrontar el que ve. L’equip està més unit que mai i tots els jugadors tenen clar que els desafiaments que s’acosten seran més fàcils de superar amb un entrenador com Xabi Alonso.