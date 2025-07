Arda Güler, migcampista turc del Real Madrid, va estar a punt de convertir-se en jugador del Barça, però el club blanc li va oferir millors condicions i va apostar pel projecte de Florentino. El Barça es va quedar plantat sense Arda Güler, però, un parell d'estius després, ha reaccionat tancant el fitxatge d'un altre migcampista creatiu més barat i millor que el turc. Joan Laporta ho té clar i ha pres una decisió: fitxa un talent que pot guanyar la Pilota d'Or i que és, sobretot, més barat que Arda Güler.

Millor que Arda Güler i més barat: Joan Laporta tanca el seu fitxatge, nou Pilota d'Or

El Barça s'oblida definitivament d'Arda Güler, nou migcampista fitxat: "Joan Laporta ho fa oficial, Fabrizio Romano ho descobreix"

El periodista italià Fabrizio Romano, expert en el mercat de fitxatges, ha confirmat que el Barça s'oblida definitivament d'Arda Güler. Joan Laporta ha confirmat l'arribada d'un nou migcampista, que tindrà fitxa del filial i que reforçarà el grup de Flick durant la pretemporada. Aquest jugador té 18 anys, és més barat i millor que Arda Güler i té moltes opcions de comprar paperetes per competir per la Pilota d'Or en els pròxims anys.

Aquest jugador, que recorda molt a Arda Güler, és el croat de 18 anys Lovro Chelfi, que militava al NK Kustosija de Zagreb. Fabrizio Romano ha confirmat que Chelfi arribarà al Barça per reforçar el filial, però la veritat és que fonts del club culer no descarten que 'explosioni' i tingui lloc amb Flick. Chelfi, considerat una de les joies emergents del futbol croat, també havia despertat l'interès de diversos clubs de la Premier League, però s'ha decantat per l'oferta del Barça.