Luis de la Fuente sorprèn tothom parlant de Gonzalo García i la Selecció Espanyola

Gonzalo García s'ha convertit en la gran il·lusió del Real Madrid i molt aviat podria ser-ho també de la Selecció Espanyola. El jove ariet, que l'any passat va brillar al filial amb 25 gols, està aprofitant cada convocatòria que li dona Xabi Alonso. En aquest inici de temporada, Gonzalo ja porta 4 gols i una assistència en només cinc partits, cosa que el converteix en el referent ofensiu del club blanc.

Gonzalo García ha demostrat una capacitat impressionant per adaptar-se al nivell més alt i, tot i la seva joventut, ja és considerat una de les revelacions més prometedores del futbol espanyol. El seu olfacte golejador, mobilitat i desimboltura a l'àrea han cridat l'atenció de molts. Segons ha revelat Edu Aguirre, col·laborador d'El Chiringuito, el jove atacant ha rebut més de deu trucades de clubs interessats en el seu fitxatge.

Tanmateix, tant el Real Madrid com Xabi ho tenen molt clar:Gonzalo García no es mourà del Santiago Bernabéu. El pla és que continuï creixent al Bernabéu al costat dels millors i es consolidi com una peça clau del vestidor. Florentino Pérez creu que pot ser el pròxim gran '9' sortit de La Fábrica.

Gonzalo García també crida l'atenció de Luis de la Fuente

Però no només clubs europeus estan pendents de la seva progressió.Luis de la Fuente, seleccionador nacional, també té el nom de Gonzalo García a la seva agenda. La Selecció Espanyola es troba en plena renovació generacional, amb molts joves talents fent el salt, i Gonzalo podria ser un d'ells.

Durant la presentació d'Aitor Karanka com a nou director esportiu de La Roja, Luis de la Fuente ha parlat obertament del '30' del Real Madrid."Està fent mèrits per, en un futur, ser un jugador de la Selecció Espanyola", ha afirmat amb contundència.

Tanmateix, Luis de la Fuente també ha volgut llançar un missatge de prudència:"El més important és no caure en la precipitació ni en l'escalfada per un rendiment curt o immediat.Gonzalo García no ha jugat ni un segon a Primera Divisió. Com diuen al meu poble,cal fer una mica de mili per guanyar-se la possibilitat i el dret a ocupar aquests llocs", ha explicat.

El missatge de Luis de la Fuente és clar: talent en té, però necessita continuïtat i experiència. Gonzalo García haurà de continuar treballant com fins ara si vol tenir opcions reals de representar Espanya al pròxim Mundial 2026. Encara caldrà esperar uns mesos per veure si, finalment, s'escola entre els escollits.