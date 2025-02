Confirmat, se'n va, l'esperen amb els braços oberts: Pablo Torre, adeu Barça

Pablo Torre va arribar al Barça el 2022 amb l'esperança d'anar acumulant minuts i assentar-se a la Primera Divisió espanyola. Encara que al principi sí que va poder demostrar tot el seu valor, va acabar relegat a la banqueta sota les ordres de Xavi Hernández. El temps ha anat passant i la situació s'ha mantingut en la mateixa línia.

Deco va decidir apostar per ell amb l'esperança que fos el futur del centre del camp culer. No obstant això, després de tenir poc èxit en la seva primera temporada al Camp Nou, va haver de marxar cedit al Girona, on tampoc va acabar de convèncer Míchel. Ara, una oferta que sempre ha estat sobre la taula s'està tornant temptadora i el Barça haurà de decidir si acceptar-la o no.

L'única oferta que il·lusiona Pablo Torre: destí TOP

Pablo Torre té 21 anys i ja ha demostrat en diverses ocasions que té talent suficient per formar part de la plantilla del FC Barcelona. S'esperava que amb Hansi Flick sí que comencés a tenir aquelles oportunitats que Deco li havia promès quan el va fitxar. A la pretemporada semblava que tindria lloc, però d'un moment a l'altre va canviar: va passar de jugar molts minuts als Estats Units a acabar veient els partits des de la banqueta.

Segons ha informat El Nacional, Pablo Torre no és el jugador més professional del món i això podria estar-li passant factura amb Hansi Flick. Quan salta al camp participa activament en el joc, per la qual cosa no és un tema de qualitat. En aquest sentit, cada vegada pren més força una possible sortida a un destí que ompliria de felicitat el seu entorn.

Malgrat haver rebutjat diverses ofertes durant aquest últim mercat, Pablo Torre espera amb il·lusió una nova oferta del seu destí favorit. En concret, si el Racing de Santander acaba ascendint a Primera Divisió, el migcampista podria tornar a la que va ser casa seva per seguir acumulant minuts i experiència a l'elit. Això sí, tot depèn del rendiment del Racing aquesta temporada.

Pablo Torre espera al Racing de Santander

Pablo Torre ha estat molt clar des de la seva arribada al Barça: vol triomfar en el conjunt culer i farà tot el que estigui a la seva mà per aconseguir-ho. Ara bé, si continua sense jugar haurà de marxar i a El Sardinero es freguen les mans.

L'únic conjunt que podria fer-li canviar d'opinió és aquell que el va veure créixer, el Racing de Santander, el qual el rebria amb els braços ben oberts. Aquest any, els de José Alberto ocupen la primera posició a LaLiga Hypermotion i, si res falla, seran equip de Primera Divisió en uns mesos. Un escenari que il·lusiona, i molt, a Pablo Torre.