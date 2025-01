Míchel demana, Joan Laporta ofereix: 3 traspassos del Barça al Girona, només falta la signatura

Joan Laporta ha estat clau per garantir la sostenibilitat econòmica i esportiva de la qual gaudeix el Barça actualment. Després de superar amb èxit el tema d'Olmo, Laporta ha aconseguit que el club torni a la norma 1:1 i pugui fitxar amb normalitat. Ara bé, tal com diu la regla, la directiva culé només podrà gastar el que ingressi, així que el Girona pot convertir-se en el seu gran aliat gràcies a 3 fitxatges.

En un context on reduir la massa salarial és una prioritat, Joan Laporta està explorant diverses sortides per a alguns jugadors que no tenen un rol protagonista en l'equip culé. Aquesta estratègia ha captat l'atenció del Girona i de Míchel, que podrien aprofitar aquesta situació per reforçar la seva plantilla.

L'equip gironí, que segueix de prop l'evolució del mercat culé, està interessat a incorporar jugadors amb experiència en l'elit. Aquesta estratègia permetria al Girona consolidar el seu projecte a LaLiga amb futbolistes de qualitat que no compten amb oportunitats al Barça.

Joan Laporta ofereix tres descartats al Girona

Joan Laporta ha posat sobre la taula tres noms que podrien encaixar en l'esquema de Míchel. Es tracta d'Eric García, Pablo Torre i Ansu Fati, que no han tingut el protagonisme esperat aquesta temporada.

Eric García, que va sortir de La Masia fa ja diverses temporades com una gran promesa, ha perdut protagonisme després de la consolidació de la parella formada per Cubarsí i Íñigo Martínez. Davant aquesta situació, el Girona ofereix 15 milions perquè surti del Camp Nou i torni a Montilivi, on ja va jugar cedit la temporada passada. Eric, que busca minuts per mantenir la seva progressió, veuria amb bons ulls un canvi d'aires.

Pablo Torre i Ansu Fati també agraden a Míchel

Més enllà d'Eric García, Joan Laporta tampoc veuria amb mals ulls les sortides d'Ansu Fati i Pablo Torre en direcció al Girona.

El jove migcampista ja va mostrar el seu talent la temporada passada a Montilivi, on va deixar bones sensacions sota les ordres de Míchel. Ara, davant la dura competència a la medul·lar culé, el seu retorn sembla una opció viable tant per al jugador com per a l'equip gironí. Pablo Torre podria recuperar protagonisme en un entorn que ja coneix i on el seu estil encaixa perfectament.

Ansu Fati, una de les grans promeses de La Masia, no compta per a Hansi Flick. La seva absència en les últimes convocatòries ha deixat clar que l'extrem no té lloc en els plans del tècnic alemany. En aquest escenari, el Girona podria oferir-li l'oportunitat de rellançar la seva carrera, aportant qualitat i desequilibri als plans de Míchel.